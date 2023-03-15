欧盟接近达成为乌克兰联合采购弹药协议

欧盟乌克兰武器弹药

乌克兰巴赫穆特市附近，在俄罗斯对乌克兰的攻击中，乌军在前线发射M119榴弹炮2023年3月10日。

欧盟接近就20亿欧元的联合军购计划达成协议，以重新补充乌克兰日益减少的弹药供应，同时重新填充各国的库存。由爱沙尼亚倡议的这个计划可以降低采购价格。但每枚新炮弹成本预计为4000欧元。

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据政客网站消息，欧洲接近敲定一项20亿欧元的联合采购弹药协议。据三位外交官称，欧盟国家在布鲁塞尔的常驻代表3月15日周三上午10点举行会议，讨论"联合采购弹药与运送"的提议。根据该计划，欧盟国家（中立国除外）和挪威，将共同为乌克兰购买弹药。

政客网站引述其获得的该计划文本内容说：10亿欧元被指定用于部分偿还那些可以立即从自己的库存中向乌克兰捐赠弹药的国家。另外10亿欧元将用于联合采购新的弹药。

这将是欧盟首次联合采购武器弹药。自从俄罗斯去年全面入侵乌克兰以来，欧盟不断打破禁忌，以面对新的威胁。欧盟国家资助的“欧洲和平基金”已被用来部分偿还向乌克兰捐赠了坦克或其他武器的政府。

乌克兰和欧盟领导人警告说，该国迫切需要弹药，否则就有可能输掉战争。据欧盟外交事务负责人博雷利估计，俄军每天发射多达5万发弹药，而乌克兰估计只有2千至7,000发。

由爱沙尼亚在2月的欧盟峰会上首次提出的为乌克兰联合采购计划。意在通过集中资金并做出一个大订单而不是几十个小的单独订单，欧盟国家可以与武器供应商谈判出更便宜的价格和更有利的合同。

一位不愿透露姓名的欧盟官员说，到目前为止，欧盟国家总共只向乌克兰提供了35万枚155毫米炮弹，欧盟花费了4.5亿欧元用于偿还部分费用。这位官员将每枚新炮弹的成本定为4,000欧元，这意味着成本正在增长。

为了弥补各国动用库存的损失和为购买新弹药提供资金，欧盟正在利用所谓的欧洲和平基金。这个鲜为人知的基金被置于欧盟的正常预算之外，使官员们可以灵活地使用它来购买武器--这在自诩为和平项目的欧盟内部曾是一个禁忌的概念。

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