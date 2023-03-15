法国巴黎蓬皮杜中心将在沙特和韩国开设分馆

蓬皮杜中心/沙特/韩国

蓬皮杜中心广场展出阿尔及利亚雕塑家 Adel Abdessemed表现齐达内用头撞人的«头撞» 2019年11月

世界最大的现代和当代艺术博物馆之一，巴黎蓬皮杜中心博物馆，即将在沙特西北城市乌拉和韩国首尔开设分馆。

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巴黎蓬皮杜博物馆3月15日周三表示，蓬皮杜中心和沙特阿拉伯已签署了一项合作协议，未来将在沙特西北部城市乌拉（Al-Ula）建立一个专为阿拉伯世界艺术家的当代艺术博物馆。这是巴黎与利雅得外交关系升温的一个标志。

蓬皮杜博物馆还向法新社证实，它正在考虑于2025年在韩国首尔开设一个分馆，关于这个项目，它应该很快就会有更详细的宣布。

据蓬皮杜博物馆的声明说，蓬皮杜中心是世界最大的现代和当代艺术博物馆之一，该中心与沙特阿拉伯之间的协议是在上周末由蓬皮杜中心主任洛朗-勒邦（Laurent Le Bon）和沙特皇家艺术和文化委员会主任诺拉-阿尔达巴尔（Nora Aldabal）签署的。当时沙特文化部长萨乌德王子（Badr bin Farhan Al Saud）和他的法国同行马拉克（Rima Abdul Malak）都在场。

这个合作项目是开发一个大型博物馆，专门用于展览阿拉伯世界的艺术家的作品，计划于2027-2028年在沙特王国西北部的乌拉Al-Ula遗址开放。

根据新闻稿，蓬皮杜中心将在员工培训方面提供其科学和技术专长，特别是在保护、收藏管理和中介方面。

该声明还说："它还将能为组织文化节目和活动提供支持。法国文化部向法新社证实，双方将有三个月的时间来确定资金补偿。

法国《世界报》提醒说，2019年底，时任毕加索博物馆馆长的洛朗-勒邦曾是当时法国文化部长弗兰克-里斯特（Franck Riester）访沙特的代表团成员。而那位法国文化部长则是"在沙特记者贾迈勒-卡舒吉遇害一年后，唯一访问沙特在任法国政界人物"。

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