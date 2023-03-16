中国公司据报向俄罗斯运送步枪和防弹衣

中国/俄罗斯/乌克兰

据政客新闻网站今天3月16日引述贸易和海关数据说，中国公司，包括一个与北京政府有关的公司，已经向俄罗斯实体发送了1000支突击步枪和其他可用于军事目的的设备，包括无人机部件和防弹衣。

广告 继续浏览后续

《政客》根据海关数据汇总机构“ImportGenius”提供的数据透露，中国最大的国有国防承包商中国北方工业集团有限公司，于2022年6月将1000支CQ-A步枪发给一家名为Tekhkrim的俄罗斯公司，该公司也与俄罗斯国家和军队有业务往来。CQ-A步枪以M16为模型，但在数据中被标记为 "民用猎枪"。据报道，中国的准军事警察以及从菲律宾到南苏丹和巴拉圭的武装部队都在使用这种步枪。

数据显示，2022年底，俄罗斯实体还收到了中国公司的12批无人机零部件和超过12吨的中国防弹衣，这些货物都是通过土耳其运输的。

虽然海关数据没有显示北京正在向莫斯科出售大量武器，专门用于援助其战争努力，但它揭示了中国正在向俄罗斯公司提供以前未报告的"双重用途"设备，也就是可用于乌克兰战场的商业物品。

这是首次确认中国正在向俄罗斯公司发送步枪和防弹衣，并显示无人机和无人机零部件仍在发送，尽管至少有一家公司承诺将暂停在俄罗斯和乌克兰的业务，以确保其产品不被用于战争。

政客网站说，在确认这些货物的同时，美国和欧洲领导人警告北京不要支持俄罗斯在乌克兰的侵略战争。西方官员在最近几周表示，中国正在考虑向俄罗斯军队运送武器，此举可能会改变乌克兰当地战斗的性质，使其向俄罗斯倾斜。官员们还担心，一些军民两用材料也可能被俄罗斯用来装备正在部署到乌克兰的增援部队，而此时莫斯科正急需物资。

2022年11月和12月，大疆创新科技有限公司（Da-Jiang Innovations Science & Technology Co.，又称大疆创新）通过阿联酋向俄罗斯一家小型经销商发送无人机零部件--如电池和相机。大疆是一家中国公司，因向中国政府提供无人机监视新疆维吾尔少数民族，自2021年以来一直受到美国财政部的制裁。

该网站说，除了无人机，俄罗斯几个月来一直依赖包括中国在内的其他国家提供导航设备、卫星图像、车辆部件和其他原材料，以帮助支持弗拉基米尔-普京总统一年来对乌克兰的侵略战争。

目前还不清楚俄罗斯是否在战场上使用这批海关数据中包括的步枪，俄罗斯公司Tekhkrim没有回应电子邮件中的评论请求。但大疆无人机在乌克兰战场上被发现已经有几个月了。大疆公司没有立即回应评论请求。

美国国家安全委员会没有为此事发表评论。中国驻华盛顿大使馆在一份声明中说，北京"致力于促进乌克兰的和平谈判"。

中国大使馆发言人刘鹏宇说，"中国没有制造这场危机。它不是危机的一方，也没有向冲突的任何一方提供武器"。

当被问及政客POLITICO获得的数据中的发现时，波兰驻欧盟大使安杰伊·萨多斯（Andrzej Sadoś）说，"由于非常严重的潜在后果，这样的信息应该立即被核实。"

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅