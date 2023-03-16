日本解除对韩国出口半导体材料限制

韩国总统尹锡悦访问日本当天，韩国政府宣布日本决定解除对韩国出口三种关键半导体材料的限制。韩国则撤回向世贸组织（WTO）提出的申诉。

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据韩联社消息，韩国产业通商资源部（产业部）3月16日表示，日本决定解除限制向韩出口高纯度氟化氢、含氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂三种关键半导体材料的措施。韩国据此撤回之前向世界贸易组织（WTO）提出的申诉。

之前，在尹锡悦政府宣布对日占时期强征韩国劳工第三方赔偿计划之后，韩日两国在3月6日决定暂停世贸争端程序。3月14至16日，韩国产业部和日本经产省举行政策对话，双方深入交换了意见。日方以此为基础，决定解除对韩出口三种半导体关键材料的限制措施，将韩日出口贸易恢复至2019年7月之前的状态。

日本对韩国出口半导体材料的限制源于2018年10月，韩国最高法院判令日本涉案企业赔偿二战时期被强征韩籍劳工受害者。而日方认为该问题已在1965年双方建交的条约中解决。

日本政府于2019年7月开始限制对韩出口高纯度氟化氢、含氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂三种关键半导体材料。这三种材料是韩国半导体和显示器产业的关键材料。以2019年为准，在全球生产的含氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂中，日本产量占比高达90%，在高纯度氟化氢市场上，日本产量占70%左右。日本对韩限制出口这些材料严重冲击了韩国半导体等产业。

法新社说，日本和韩国领导人周四在东京举行会议，试图修复近年来因历史争端而受到破坏的双边关系，他们同意恢复外交和贸易关系，并对朝鲜形成统一战线。

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