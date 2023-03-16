欧盟专员视察保加利亚兵工厂 筹划大规模增产弹药供应乌克兰

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乌克兰军队已多次发出警告说，它没有足够的155毫米炮弹用于击退入侵者。欧盟正在敲定联合为乌克兰采购弹药协议。欧盟工业专员视察了几个有能力大规模生产弹药的保加利亚兵工厂...

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据《政客》报道，欧盟工业专员，法国人蒂埃里·布勒东 (Thierry Breton) 正在关注保加利亚的兵工厂，目的是大规模提高弹药产量以供应乌克兰。布勒东3月15日周三在保加利亚接受政客新闻网站“Playbook”采访时表示，现在是将计划付诸行动的时候了，要确定可以快速提高产量的工厂和它们的需求及产能，并预测潜在的供应链瓶颈。

蒂埃里·布勒东说，“你了解我，我们需要速度，这就是我正在做的。上周 [欧盟外交事务负责人] 博雷利（Josep Borrell）和我提出了这个增产计划，现在我来到实地。” 布列东说，他参观了三个机密生产基地——其中一个是国有的（军工企业）瓦佐夫斯基机械制造工厂（VMZ）。

布勒东说：保加利亚有能力在符合我们预期的时间范围内显着提高产量，“增加对现有客户的出货量，这些客户是欧盟成员国”。他还说，“拥有库存的国家将能够将库存提供给乌克兰，生产商将能增加产量，以补充这些库存”。“而获得这份保证对我来说非常重要。”

政客和其姐妹刊物世界报Welt曾报道来自保加利亚的弹药如何拯救了乌克兰，使其抵御俄罗斯的入侵，据报道，索非亚提供了基辅三分之一的弹药。但保加利亚自从总理基里尔·佩特科夫 (Kiril Petkov) 领导的亲西方政府于去年六月被迫辞职，并在几周后举行新的选举后，就一直处于困境。与此同时，该国总统鲁门·拉德夫 (Rumen Radev) 因亲克里姆林宫的言论而受到批评。

当被问及依赖一个拥有亲俄精英阶层的国家的潜在风险时，布勒东坚称保加利亚代理政府发出的积极信号令他感到鼓舞，并且不担心该国在补充欧盟国家弹药储备方面的可靠性。

几周来，随着该国东部发生激烈战斗的Bakhmut地区的战争陷入困境，基辅一直要求获得更多弹药以抵御俄罗斯军队。

乌克兰军队多次警告说，它没有足够的155毫米炮弹用于击退入侵者。

欧盟工业专员布勒东最近表示，欧洲将增加为乌克兰生产的弹药，由"来自11个欧盟国家的15家制造商"制造。

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