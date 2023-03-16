英国禁止政府设备使用TikTok “立即生效”

英国/TikTok

英国周四宣布，出于安全考虑，立即禁止在政府设备上使用TikTok应用程序。在英国之前，美国，加拿大，欧盟已经出台了类似禁令。

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英国国务大臣奥利弗-道登（Oliver Dowden）今天3月16日告诉议会，"我们将禁止在政府设备上使用TikTok"，并"立即生效"。他的职责范围包括网络安全。

奥利弗-道登告诉英国国会议员们，“鉴于围绕政府设备的特殊风险，这些设备可能包含敏感信息”，“限制某些应用程序的使用是谨慎和相称的”，特别是那些使用和存储"大量数据"的应用程序。

奥利弗-道登表示，禁止政府设备使用TikTok是一项"预防"措施"。他称，“我们知道政府内部对TikTok的使用已经很有限，但这是良好的网络卫生”。

道登说，这种"基于政府设备的特殊风险"的禁用做法，是在美国、加拿大和欧盟等国出台类似禁令之后采取的。

法新社说，批评者认为，这款在年轻人中受欢迎的短视频应用程序可使中国当局获得世界各地用户的数据，而TikTok对此提出异议。

中国周三敦促美国停止对TikTok的"无端攻击"，此前美国政府以国家安全为由，要求其中国母公司转售TikTok的股份或面临禁令。

据《华尔街日报》和其他美国报纸报道，白宫已发出最后通牒：如果TikTok继续留在其所有者中国集团字节跳动，它将在美国被禁止。

TikTok向法新社证实，美国政府已建议其所有者中国字节跳动集团出售该应用程序。

中国外交发言人汪文斌星期三告诉记者：华盛顿"迄今没有提供任何证据表明TikTok威胁到美国的国家安全"。

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