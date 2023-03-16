郭文贵“不承认有罪” 被捕当天其居所大楼着火

美国中国郭文贵

法新社发自纽约的报道说，在曼哈顿黄金流放地，52岁的亿万富翁郭文贵，将自己表现为中国政权的激烈反对者，被中国当局以金融欺诈追捕的他，最终被曼哈顿的联邦检察官办公室抓住。

广告 继续浏览后续

中国富商郭文贵3月15日周三上午在曼哈顿豪宅内被以11项控罪逮捕。检方的控罪包括电信欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱，其中的多数控罪，单项会被判20年监禁。

星期三早上，郭文贵在纽约曼哈顿的豪华公寓里被联邦警察 (FBI) 逮捕。据当地媒体报道，几小时后，同一栋大楼发生火灾，没有造成人员伤亡，当局正在调查这起事件是否与逮捕有关。

检方告诉法新社，郭文贵于周三下午被提交给法官，他“不承认有罪，接受被拘留”。 法新社也向他的律师征求意见，但没有回应。

郭文贵被指控自2018年以来利用他在互联网上的名气，鼓励数以千计的人向他的公司或项目投资，如GTV Private Placement，或G/Clubs，这些公司承诺提供丰厚的投资回报或豪华服务，但用曼哈顿联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）的话说，这些投资使他过上奢华的生活，"填满他自己的口袋"。

班农在其游艇上被捕

美国司法系统还从银行账户或房地产和证券中扣押了6.3亿多美元的"涉嫌欺诈收益"，比如位于新泽西州的4600多平方米的奢华豪宅，布加迪、兰博基尼或劳斯莱斯牌豪华车辆。

据联邦检察官称，该欺诈行为的价值超过10亿美元。

法新社说，这位靠房地产发家的商人于2015年移居美国，他在中国被国际刑警的红色通缉令盯上，他否认对他的金融欺诈指控。

这位商人是北京当局的激烈批评者，但他同时也在习近平主席和唐纳德-特朗普身上找到了好的品质，他承诺将尽一切努力使中国政权民主化。

2017年，他在曼哈顿的豪华公寓里向法新社解释说："我想尝试实现法治国家，实现民主、自由，这是我的最终目标，改变现政权"，如果可能的话，"在三年内"。

一年后，他与唐纳德-特朗普的前顾问，美国强硬右派人物史蒂夫-班农正式结盟，据他们说，是为了揭露中国政府犯下的罪行。

郭文贵和史蒂夫-班农共同组成了一个反对中共的游说团体：新中国联邦国家。

史蒂夫-班农于2020年8月在这位中国商人的游艇上被捕，此案与拟议的墨西哥边境移民墙有关。

郭文贵的一个所谓同伙，即他的"金融家"Kin Ming Je（余建明）也被曼哈顿联邦检察官办公室纳入起诉书中，但他正在"逃亡"，受到美国司法系统通缉。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅