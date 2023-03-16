金正恩在尹锡悦访日当天发射了至少1枚洲际导弹

朝鲜导弹/韩国/日本

金正恩和他的火星-15洲际弹道导弹2017年11月30日朝中社发布未注明日期照片

韩国总统尹锡悦周四抵达东京前几小时，朝鲜向日本海发射了至少一枚洲际弹道导弹（ICBM）。日本官房长官称，日本尚未实施基于《自卫队法》的弹道导弹摧毁措施。

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在韩国总统尹锡悦周四抵达东京的前几小时，朝鲜向日本海发射了至少一枚洲际弹道导弹（ICBM）。

韩国参谋长联席会议告诉法新社："这是一枚从平壤顺安地区发射的洲际弹道导弹”。韩联社说，朝鲜于3月14日发射了2枚短程弹道导弹（SRBM），仅隔两天再次发射弹道导弹。这是朝鲜今年第6次发射弹道导弹。

韩国外交部16日强烈谴责朝鲜当天试射远程弹道导弹，并表示政府将与国际社会紧密协作予以坚决应对，让朝方清楚认识到非法挑衅得不到任何好处。

平壤的核武与弹道计划是今天韩日领导人在东京会谈的中心议题。也正是由于朝鲜越来越严重的核武与导弹威胁，韩国总统尹锡悦顶住国内民族主义反日压力，致力于恢复与日本的关系。

尹锡悦在国安委员会的一次会议上呼吁加强“韩日美”三边合作，并补充说，"朝鲜将为这些鲁莽的挑衅行为付出公平的代价"。

据东京说，朝鲜今天发射的这枚导弹飞行最大高度超过6,000公里。日本首相岸田文雄在导弹发射后，要求其政府相关部门向国民提供准确信息、确认飞机船舶的安全、做好防备不测事态的准备。

岸田文雄告诉记者，他将与国安委员会的部长们会面。并说："该地区的和平与稳定对有关国家来说是非常重要的。

共同社说，日本已通过其驻北京大使馆就洲际导弹发射向朝鲜提出“严正抗议并予以强烈谴责”。

日本官房长官松野博一在记者会上强调：“此举威胁到日本、地区及国际社会的和平与安全”，“违反联合国安理会决议”。“决不能容忍”。日本政府在首相官邸召开了国家安全保障会议（NSC），确认继续收集情报并进行警戒监视，确保国民安全万无一失。

松野博一就今后如何应对朝鲜表示，“将与美韩为首的国际社会密切合作”。他并称，日本尚未实施基于《自卫队法》的弹道导弹摧毁措施。

法新社说，这是平壤自周日以来第三次展示武力，韩国和美国在本周举行了五年来最大规模的联合军事演习。

共同社引述日本外务省干部的分析称，朝方的目的“或许不仅是抗议美韩两军联合军演，而且也考虑到了日韩首脑会谈”。

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