习近平把“新时代”送给普京

中俄/习近平/普京

习近平要把界定一切与他有关的“新时代”送给普京。克里姆林宫今天宣布，习近平在访俄期间，将与普京共同签署一份标志俄中关系进入"新时代"的宣言。

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据法新社3月17日发自莫斯科的报道，克里姆林宫周五宣布，中国国家主席习近平下周访问俄罗斯期间，将与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京签署一份标志着俄中关系进入"新时代"的宣言。

俄罗斯新闻社援引克里姆林宫外交顾问尤里-乌沙科夫的话说，两位领导人将签署"关于深化全面伙伴关系和进入新时代的战略关系的联合声明（......）"。

据他说，普京先生和习近平先生还将签署另一份关于2030年前俄中经济合作的文件，以及目前正在起草的其他十几个协议。

乌沙科夫表示，“普京和习近平还将于3月20日在俄罗斯报纸和中国报纸上发表发表一篇社论”。他说，这是在实际会谈之前发出的一个重要信号"。

这位克里姆林宫的外交顾问强调，“乌克兰的冲突”将被列入普京和习近平会谈的议程，他并补充说，俄罗斯"非常赞赏中国领导人在这个问题上的克制和平衡的立场"。

他还说，北京"理解这场危机的真正原因"，莫斯科欢迎中国“以2月24日发表的文件为基础”，提出的“解决乌克兰冲突的倡议”。

据乌沙科夫先生说，普京和习近平还将讨论双方在"军事技术"和“能源领域”的合作。

关于习近平先生3月20日至22日的访问计划，乌沙科夫先生说，两位首脑将在周一举行首次会谈，然后是晚宴。之前克里姆林宫发言人曾提到"午餐"。

习近平访问俄罗斯，自乌克兰战争开始以来，俄罗斯已将其经济大规模转移到中国，这引发了西方的一系列制裁。

习近平本次访问俄罗斯的背景是：俄罗斯入侵乌克兰以来，受到西方一系列制裁，莫斯科将其经济大规模转向中国。

许多分析家认为，莫斯科现在有可能变得依赖北京。但乌沙科夫先生对这种看法表示质疑。他说，"在俄中关系中，没有领导者或追随者。双方平等地信任对方"。

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