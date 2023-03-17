习近平3月20日访俄与普京讨论深化"战略合作"（克宫）

习近平/普京

中国国家主席习近平将在3月20-22日对俄罗斯进行“国是访问”。莫斯科说，普京将与习近平讨论深化战略合作。此刻正值俄罗斯侵略乌克兰超过一周年，双方在乌东战事胶着之际。

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据法新社消息，克里姆林宫今天周五发布的声明表示，在习近平3月20日至22日访问期间，普京将与习近平"讨论深化俄罗斯和中国之间的全面伙伴关系和战略合作"，包括"在国际舞台上"的这种合作，并将“签署重要的双边文件”。

中国外交部今天周五在一份声明中说："应俄罗斯总统弗拉基米尔-普京的邀请，习近平主席将于3月20日至22日对俄罗斯进行国是访问。

法新社说，这两位领导人于去年9月曾在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织（SCO）峰会期间进行过会晤。

那是他们自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来的首次会面，他们二人表明愿意在与西方的危机中相互支持并加强联系。

去年2月，普京前往北京参加了北京冬奥会开幕式，那一次，习近平先生和普京先生宣布了他们的"无限"友谊。

然后不久，普京对乌克兰发动了侵略战争。

法新社指出，在乌克兰战争中，中国在很大程度上以中立方自居，但近几个月来，却加强了与莫斯科的关系。

北京上个月发布了一份12点文件，敦促莫斯科和基辅举行和平谈判。该文件反对使用核武器，并呼吁尊重各国领土完整。但没有点名目前部分领土仍被俄罗斯控制的乌克兰。

中国外长秦刚3月16号和乌克兰外长库列巴通了电话，此举被认为是为习近平可能在访俄之后与乌克兰总统泽连斯基通话做准备。那将是在俄罗斯侵略乌克兰以来，中国与乌克兰首脑的首次通话。白宫对此表示乐见其成。

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