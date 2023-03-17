五角大楼公布美国无人机被俄罗斯战机拦截图像

美国/无人机俄罗斯

五角大楼公布了2023年3月14日在黑海国际空域被俄罗斯战机拦截的美国空军侦察无人机的图像。

美国军方3月16日周四公布了俄罗斯战机在黑海国际空域拦截美国无人机的录像，显示一架战斗机向无人机喷洒燃料，然后看到无人机的螺旋桨叶受损。

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这段解密视频发布在美军欧洲司令部的网站上，持续了42秒，显示一架俄罗斯苏霍伊-27战斗机从后面接近美国无人机后，直接在无人机上方经过两次。

据华盛顿方面称，美国MQ-9"死神"无人机在被一架俄罗斯战斗机击中后落入国际水域。

莫斯科承认这架飞机被其战斗机拦截，但否认有任何导致坠机的接触。

在亚的斯亚贝巴访问的美国国务卿布林肯说，这是"一个鲁莽而危险的行动"。

法新社说，从第一遍俄军机经过美国无人机来看，两架飞机之间没有看到任何影响，也没有任何可证明无人机坠落的理由。

美军欧洲网站评论说，这个操作"干扰了视频传输"，该网站指出，无人机的螺旋桨"可以被被看到，并保持完整为无损"。

在第二次俄军战机经过美国无人机时，在没有确定是同一架战斗机还是第二架战斗机的情况下，其动作类似，但飞机经过时离无人机更近。

美国空军指出，然后，图像的传输被中断了60秒。当它恢复时，"可以再次看到螺旋桨，看到其中一个叶片被损坏"。

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