国际刑事法院对普京发出逮捕令 乌克兰: 这只是开始

国际刑事法院/普京

国际刑事法院宣布对弗拉基米尔-弗拉基米罗维奇-普京和玛丽亚-阿列克谢耶夫娜-利沃瓦-贝洛娃发出逮捕令，推定他们对"驱逐"乌克兰儿童的战争罪负责。

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国际刑事法院网站3月17日宣布，国际刑事法院第二预审分庭在乌克兰局势，对弗拉基米尔-普京（Vladimir Vladimirovich Putin）先生和玛丽亚-阿列克谢耶夫娜-利沃瓦-贝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）女士发出逮捕令。

国际刑事法庭写道：

弗拉基米尔-弗拉基米罗维奇-普京先生，1952年10月7日出生，俄罗斯联邦总统，应对非法驱逐人口（儿童）的战争罪和将人口（儿童）从乌克兰被占领地区非法转移到俄罗斯联邦的战争罪负责。据称，至少从2022年2月24日起，这些罪行是在乌克兰被占领土上实施的。有合理的理由相信，普京先生对上述罪行负有个人刑事责任。（一）直接、与他人共同和/或通过他人实施了这些行为。（二）根据上级责任，他没有对实施这些行为或允许实施这些行为的文职和军事下属进行适当控制，而这些下属是在他的有效权力和控制之下。

玛丽亚-阿列克谢耶夫娜-利沃瓦-贝洛娃女士，1984年10月25日出生，俄罗斯联邦总统办公室儿童权利专员，被指应对非法驱逐人口（儿童）的战争罪和将人口（儿童）从乌克兰被占领地区非法转移到俄罗斯联邦的战争罪负责。据称，至少从2022年2月24日起，这些罪行是在乌克兰被占领土上实施的。有合理理由相信，利沃瓦-贝洛娃女士对上述罪行负有个人刑事责任，因为她直接、与他人共同和/或通过他人实施了这些行为。

乌克兰：这只是开始

据法新社3月17日发自基辅的消息，乌克兰总统府周五欢迎国际刑事法院对俄罗斯总统弗拉基米尔-普京发出逮捕令，推定他对"驱逐"乌克兰儿童的战争罪负责。

乌克兰总统府负责人安德烈-耶尔马克（Andriï Iermak）在电报群上说：“这只是一个开始”。

乌克兰外交部长德米特罗-库列巴（Dmytro Kouleba）在推特上欢呼"正义之轮正在转动"。他补充说："我赞扬国际刑事法院决定对弗拉基米尔-普京和玛丽亚-利沃瓦-贝洛娃发出逮捕令"。后者“是普京的儿童事务专员”。他补充说：这些"国际罪犯将被追究偷窃儿童和其他国际罪行的责任。

俄罗斯被指控从莫斯科军队在乌克兰占领的领土上，非法转移乌克兰儿童。

2月16日在克里姆林宫举行的一次会议上，利沃瓦-贝洛娃女士本人告诉普京先生，她"收养"了一名来自马里乌波尔的儿童，而这个乌克兰城市在2022年春季被俄罗斯军队征服前遭到了蹂躏。

乌克兰检察官办公室称赞这是一个"历史性的决定"。

乌克兰总检察长安德烈-科斯廷（Andriï Kostine）在一份关于普京的声明中说："国际领导人在与他握手之前会三思而后行"。

乌克兰总统顾问米哈伊洛·波多利亚克（Mykhaïlo Podoliak）说，随着这一决定，"世界已经改变"。他在推特上说：“这是以目前形式出现在国际舞台上的俄罗斯的末日开端”。

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