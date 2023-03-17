巴西总统卢拉3月下旬访中国与习近平会谈

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习近平派特使王岐山参加巴西总统卢拉的就职典礼，转达习近平邀请他访问中国的信息2023年1月1日巴西利亚

据中国外交部3月17日周五表示，巴西总统卢拉应中国国家主席习近平邀请定于3月26-31日对中国进行访问。

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法新社说， 这次访问定于3月26日至31日进行，将是巴西领导人卢拉自1月就任元首以来对中国的首次访问。

之前，卢拉在今年2月10日访问了美国，拜登总统在白宫与他举行会谈，双方强调了民主国家的团结。

法新社说，中国是巴西最大的贸易伙伴，去年的双边贸易额为1526亿美元，远超巴西与美国的双边贸易额888亿美元。

今年一月一日，习近平派王岐山去巴西利亚参加卢拉的总统就职典礼，当时王岐山向卢拉转达了习近平的邀请，中国外交部在一月确认了这个邀请，但没有说明访问日期。

中国外交部发言人毛宁说：“中国非常重视与巴西的全球战略伙伴关系”。

今年一月，卢拉在其就职演说中承诺要恢复"南美一体化"，并重新与美国、欧洲和中国进行"高水平和积极"的对话。

今年2月初，德国总理朔尔茨访巴西时，希望回购巴西库存的大批德国“豹1”坦克炮弹，以转给乌克兰用来抵抗俄罗斯的侵略，但被卢拉拒绝。卢拉表示，他在3月访问北京时将与习近平讨论乌克兰战争。

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