新西兰禁止TikTok进入国会议员设备

新西兰/中国/TikTok

新西兰国会官员3月17日周五告诉法新社，在其他西方国家采取类似措施后，新西兰将禁止中国社交网络TikTok进入议会成员的设备。

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新西兰议会服务部负责人冈萨雷斯-蒙特罗（Rafael Gonzalez-Montero）说，有关TikTok的禁令定于3月31日生效，将涉及所有接入议会网络的设备。

他表示，"在新西兰目前的议会环境中，这种风险是不可接受的"。他补充说，"这个决定是根据我们自己的专家分析，并与政府和国际上的同事讨论后做出的"。

新西兰作为“五眼联盟”成员，将追随加拿大、英国和美国联邦机构的做法，这些国家基于数据安全考量，已经禁止TikTok进入政府设备。

欧盟委员会也已下令禁止在其雇员的设备上使用TikTok视频共享应用程序。

禁止TikTok的全球行动在2020年从印度开始。在印中发生边境致命冲突后，新德里以捍卫其主权为由，将TikTok列入禁止清单 。

之前，美国前总统唐纳德-特朗普指责TikTok是北京的间谍工具，要求其母公司“字节跳动”出售TikToke的股权，否则将在全美禁止。

TikTok承认其母公司字节跳动（ByteDance）在中国的员工访问过美国人的账户信息，但始终否认将这些数据传给了北京当局。

美国总统拜登(Joe Biden)也改变了他竞选时对年轻选民的承诺，现在要求中国字节跳动（ByteDance）集团脱售其子公司TikTok的股权，否则威胁要在美国彻底禁止该应用程序。

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