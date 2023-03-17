朔尔茨警告中国不要用武力改变台海现状（日经）

德国/日本/中国/台湾

德国总理奥拉夫-朔尔茨和中国外交部长王毅在慕尼黑安全会议上。2023年2月17日

在日本和德国首次举行政府间磋商的前夕，德国总理朔尔茨3月16日在柏林接受了日经新闻的采访，表示其亚洲政策是在转变中深化伙伴关系。在被问及台湾时，朔尔茨明确表示不能为了改变现状而使用武力。

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德国总理奥拉夫-朔尔茨在接受日经亚洲独家采访时说，德国将减少对中国的经济依赖，他承诺说，德国将避免"对个别国家的片面依赖，以及开辟新的销售市场"。

3月18日，东京和柏林将举行首次日德政府间磋商，这个新的定期讨论框架，将有两国领导人参加。朔尔茨在出访东京前，在柏林总理府接受了日经新闻的采访。

当被问及在台湾问题上发生冲突的可能性时，他说："就像美国、日本和其他许多国家一样，我们遵守'一个中国'政策"。但他提醒北京说："我们也明确表示，不能为了改变现状而使用武力。"

日经新闻说，德国在其亚洲政策中优先考虑中国，在贸易方面长期关注北京。然而，俄罗斯对乌克兰的入侵刺激了德国放弃俄罗斯的能源。这场战争凸显了过度依赖一个国家的危险，并被认为塑造了柏林新的中国政策，预计内阁将很快批准该政策。

然而，德国并不打算与中国脱钩。在采访中，朔尔茨避免严厉批评北京。他认为“中国是一个具有强大经济实力的重要国家，同时是一个伙伴，一个竞争者和系统性的对手”。他说，“不会有脱钩的情况。我们将继续一起工作，在经济方面”。但"与此同时，我们继续发展与亚洲其他伙伴的关系"。

日经新闻说，目前还不清楚这种多样化是否会成功。中国在汽车巨头德国大众公司全球乘用车销量中占比约40%。没有任何一个市场可以替代中国。

即便如此，德国的亚洲政策正在发生重大转变，而这对日本来说尤其可能是一个福音。去年，朔尔茨选择了日本，而不是中国，作为他的首次亚洲之行的目标。他表示，这个决定是为了将德国与日本的关系带入一个新阶段。

该报道说，德国的政策转变可能会在整个欧洲大陆被重复。据欧洲商业界内部人士称，在中国进行新的大规模投资正变得越来越困难。

这些业内人士预测，虽然各国将继续追求其经济利益，但对向中国出口先进技术和其他活动将施加更严厉的限制。

朔尔茨还严厉批评了俄罗斯对乌克兰的持续入侵。他指出，"俄罗斯选择了一条帝国主义的道路"。他明确说，他的政府将完全支持乌克兰。朔尔茨还表示，他计划在德国完成淘汰核电站的工作，而这个问题已经引起了广泛关注。

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