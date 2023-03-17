趁美国相对退出，中国在中东灵巧地博弈

中国/中东/外交

周四，法国《世界报》评论员阿兰·弗拉雄(Alain Frachon)在该报发表专栏文章，评述中国在伊朗和沙特阿拉伯之间的成功斡旋。他说，中国斡旋成功说明了新的区域局势：北京的影响力日益增长，区域中等强国渴望独立。

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弗拉雄写道，俄罗斯总统普京让美国重新回到了欧洲：因为俄罗斯总统对乌克兰发动的侵略战争强化了北约。另一方面，中国就阿拉伯-波斯湾旷日持久的冲突的成功斡旋证实了，华盛顿撤出了曾经在相当长的时间内是其禁猎地的中东地区。在21世纪第一个四分之一世纪即将结束的时候，世界大国就是这样地、出人意料地进行博弈。

弗拉雄表示，我们需要适应这一新局面。刚刚获得中国国家主席第三个任期的习近平领导下的中国，现在开始在它以前从来不去的地方冒险了，要知道，外交大冒险曾是美国和俄国的专利。在苏联时期以及苏联解体之后，通常比较谨慎的中国往往是跟随克里姆林宫的路线的。但现在，3月12日星期日从北京传来消息：在中国支持下进行两年对话后，伊朗和沙特决定恢复自2016年以来中断的外交关系。

弗拉雄表示，这不是一件小事。多年来，伊朗伊斯兰共和国和沙特王室一直在争夺该地区的主导地位。他们之间的冲突像波斯人和阿拉伯人之间的对抗那样古老，是地区超级大国之间的经典权力之争。另外，他们之间的冲突还夹杂着穆斯林世界里的逊尼派（伊斯兰教的多数派）和什叶派（少数派）之间的竞争。

从美国“教父”中解放出来

弗拉雄指出，沙特的神权政体希望自己在逊尼派的阿拉伯世界里占据“领导地位”。利雅得当局在海湾酋长国以及以色列的支持下，致力于遏制伊朗在阿拉伯土地上的扩张。而伊朗伊斯兰共和国作为一个什叶派穆斯林占多数的国家，它希望成为伊斯兰教少数派别什叶派的领袖。伊朗在阿拉伯世界什叶派社团的支持下，在该地区发挥着决定性和能够破坏稳定的影响力。

这一战略性的竞争给中东的稳定布下了地雷。它让残酷的也门内战不停息；它在黎巴嫩深刻的政治危机中占据核心地位；它还是叙利亚悲剧的一个关键角色；最后，它还影响着伊拉克的未来。弗拉雄表示，可能确实需要一位麻将高手--比如中国外交大师王毅，才能够在伊朗和沙特之间斡旋成功，从而为该地区的局势缓和开辟道路。

弗拉雄还指出，沙特在这一事件上的表现也显现了时代的另一种趋势：中等强国渴望从他们的“教父”（当下是美国）中解放出来。在美国不再是主导者的分裂的中东，王储穆罕默德·本·萨勒曼正在玩一场多方外交的游戏。

他依靠美国的战略竞争对手中国，在美国的死敌伊朗重新开设大使馆，而与此同时，沙特比以往任何时候都更加依赖美国的国防力量来确保自己的安全。三月份的时候，沙特和美国官兵一起演练，之后，根据L’Opinion网站的说法，利雅得在准备购买强大的中国反舰导弹！在现实政治领域，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼可真是马基雅维利（Machiavel）的孩子！

“机会主义战略”

在不利于白宫的情况下，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼与俄罗斯建立了合作伙伴关系以支撑油价。同时，沙特王储也正在与美国就沙特的民用核项目进行谈判，但他同时又与普京保持着信任的关系。沙特王储利用一切机会来表达他对摆脱美国监护的渴望，同时又保持着对沙特的安全来说非常重要的沙美关系。法国世界报评论员弗拉雄借用黎巴嫩政治学家和国际外交官Ghassan Salamé的话说，这是“机会主义战略”。

弗拉雄还表示，中国将自己卷入到了一场中东博弈中去。美国从中东地区的相对退出，给当地的中等强国如土耳其、伊朗、沙特阿拉伯以及以色列留下了很大的行动余地。与美国和俄罗斯相比，海湾地区的局势缓对中国更加有利：中国是伊朗和沙特阿拉伯的石油的主要进口国。伊朗与沙特的冲突威胁着中国的能源安全。

不过，弗拉雄也指出，美国从中东的退出是相对的：在军事上，美国仍然是该地区最活跃的外国军事力量，远超出其他国家。德黑兰和利雅得恢复外交关系这一事件的本身，并不会改变这两个海湾神权国家的政策。但是，德黑兰和利雅得恢复外交关系将对伊朗核力量的崛起有何影响？将对为应对伊朗所建立的以色列-阿拉伯阵线有何影响？以色列和阿拉伯联合酋长国以及巴林之间的和解是否还会继续？这些都是我们要关注的问题。

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