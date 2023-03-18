乌克兰外长对习近平失望但认为中国还没到武装俄罗斯的时候

乌克兰/中国

乌克兰外长德米特罗-库列巴在接受英媒采访时，谈到对中国在这场战争中的作用，以及对教皇方济各尚未在战争时期访问乌克兰感到失望。但他认为，中国还没有到准备好武装俄罗斯的时候。

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乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）在英国广播公司3月17日刊出对他的采访中，谈到支持乌克兰的强大联盟时表示，这个联盟不包括教皇。他说，评判教皇不是他的事，而是上帝的事，但是，"我们深感遗憾的是，自战争开始以来，教皇没有找个机会访问乌克兰"。

中国

然后他话锋一转：中国也一样，迄今为止，中国也一直拒绝乌克兰推动中国国家主席习近平与乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基会面的游说，尽管北京周五证实这位中国领导人将于下周访问莫斯科。

库列巴还说，乌克兰总统泽连斯基已经准备好与习近平先生通电话，并补充说：“我认为中国现在还没有到……准备好武装俄罗斯的时候”。

美国

至于美国，一些分析人士推测，在明年的总统选举之后，美国对乌克兰的支持可能会减少。 但库莱巴先生说：“我认为我们可以经受住任何共和党的声音”，他坚称“乌克兰在美国享有的最大优势就是民主党和共和党两个阵营的支持”。

作为乌克兰的最高外交官，德米特罗-库列巴仍然默默地相信，乌克兰能够保持重要盟友的支持：那些提供实际支持的盟友。

乌克兰记住

他说，乌克兰将记住谁支持了我们。而那些“虐待乌克兰”的国家将在战争结束后被追究责任。他指出，"如果世界上有人认为，这个或那个国家在历史的至暗时刻对待乌克兰的行为方式在塑造未来的关系时不会被考虑到，那这些人只是不知道外交如何运作。

他还警告说，西方武器交付的延误将使乌克兰人付出生命的代价。他说："如果一次交货被推迟一天，就意味着有人将死在前线”。

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