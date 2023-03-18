制裁叙总统阿萨德 泽连斯基：支持俄罗斯破坏国际法的人终将为其行为负责

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月18日签署了一项法令，批准了乌克兰国家安全与国防委员会对141个实体和300名个人实施制裁的提案，其中对象包括叙利亚总统巴沙尔·阿萨德。泽连斯基当晚在视频讲话中宣布了这一措施，并称“所有那些生产针对乌克兰的恐怖武器，帮助俄罗斯煽动侵略，特别是通过提供（伊朗）沙赫德无人机，支持俄罗斯破坏国际法的人，只能成为世界的边缘人。这些人最终将为他们对我国人民、对总体人民、对国际法所做的一切负责。”

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据悉，泽连斯基周六签署的法令批准了乌克兰国家安全与国防委员会的一项提案，主要对俄罗斯公民和实体实施制裁。但该名单还包括其他国家的知名人士，如叙利亚总理侯赛因·阿尔努斯、叙利亚外长费萨尔·迈克达德和伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里等人。这些制裁措施的有效期为10年，包括封锁资产，限制贸易业务，以及暂停经济和金融义务。

在大马士革承认俄罗斯占领的乌克兰东部地区为“独立国家”后，乌克兰于去年6月与叙利亚断绝了外交关系。阿萨德本周抵达莫斯科对俄罗斯进行正式访问，并与俄总统普京举行了会谈。这也是他自去年2月乌克兰被全面入侵以来首次访问俄罗斯。据俄总统新闻秘书佩斯科夫会后介绍，普京和阿萨德在莫斯科讨论了军事技术合作的问题。

泽连斯基周六晚通过视频讲话宣布：“有新的乌克兰国家安全与国防委员会制裁。（制裁对象）超过400个个人和公司。他们中的大多数是俄罗斯人。这是恐怖主义国家的国防工业。但这些也是伊朗和叙利亚的个人，那些帮助恐怖主义的人。”

泽连斯基补充说：“我们深入研究我们的每一个制裁步骤。乌克兰制裁是全球对俄罗斯施压的一部分。所有那些生产针对乌克兰的恐怖武器，帮助俄罗斯煽动侵略，特别是通过提供沙赫德无人机，支持俄罗斯破坏国际法的人，只能是世界的边缘人。这些人最终将为他们对我国人民、对总体人民、对国际法所做的一切负责。”

泽连斯基指出，“顺便说一下，这不仅涉及对乌克兰人的恐怖行为，不仅涉及吞并我们土地的企图，首先是克里米亚，而且还涉及俄罗斯对国际秩序、对正常、和平的人类生活的其他侵略行为。特别是在叙利亚的领土上。叙利亚人民没有得到足够的国际保护，这让克里姆林宫及其同伙有一种有罪不罚的感觉。俄罗斯的炸弹摧毁了叙利亚的城市，就像我们乌克兰的城市一样。这种有罪不罚现象是克里姆林宫目前侵略性的一个重要部分。”

泽连斯基表示：“当乌克兰人民自卫时，当《联合国宪章》的力量和正义的力量在我们的土地上得到恢复时，这也将保证世界上许多其他地区的和平。这就是我们的全球联盟——反战联盟的工作目标。”

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