巴西总统卢拉将率240名商界代表访北京上海

据路透社消息，巴西外交部一位高级官员周五说，巴西总统卢拉本月将在240名企业代表的陪同下访问中国，其中90人来自农业部门。

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巴西贸易促进秘书费尔南德斯（Daniel Fernandes）在一次新闻发布会上说，政府的所有部门都将派代表参加3月26日至30日对北京和上海的访问。

该部负责亚洲、太平洋和俄罗斯事务的秘书萨沃伊（Eduardo Saboia）说，巴西希望与中国的贸易关系多样化，中国是巴西出口的最大客户，现在的出口主要是大豆和铁矿石。

法新社说，中国是巴西最大的贸易伙伴，去年的双边贸易额为1526亿美元，远超巴西与美国的双边贸易额888亿美元。

今年2月初，德国总理朔尔茨访巴西时，表示希望为帮助乌克兰抗俄侵略回购巴西库存大批德国“豹1”坦克炮弹，但被卢拉拒绝。卢拉表示，他在3月访问北京时将与习近平讨论乌克兰战争。

据CNN报道，在中国，卢拉将于3月28日在北京与中共政权最高领导人习近平举行会谈，并与中国总理李强和人大委员长赵乐际会面。

他还将在3月29日参加一个商业研讨会。然后他去上海陪同迪尔玛-罗塞夫，她将成为金砖四国银行的新任总裁。

预计卢拉总统在结束中国之行后，将访问阿拉伯联合酋长国。据Itamaraty的消息来源称，邀请已经发出，应该会被接受。

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