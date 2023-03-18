德日首届"政府间磋商" 朔尔茨飞抵东京寻求更紧密关系

2023年3月18日，德国总理奥拉夫-朔尔茨和日本首相岸田文雄在日本东京的首相官邸出席了峰会后的新闻发布会。

德国总理朔尔茨3月18日和率领六位政府部长飞抵日本，在全球供应链紧张的情况下，柏林希望加强与东京的经济联系，减少德国对中国原材料的依赖。

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路透社消息，德国总理朔尔茨和日本首相岸田文雄今天启动了他们的第一次"政府间磋商"，两国多名内阁成员参与其中，讨论如何确保经济安全。

据德国一名官员说，德国已经与包括法国和中国在内的一些国家举行这样政府间磋商，但与日本这是第一次，具有高度的政治和象征意义。

岸田在会议开幕式上谈到"我们两国之间的密切和强有力的关系，达到了前所未有的水平"；朔尔茨说，他期待讨论包括全球安全在内的问题。

据一位德国政府官员说，鉴于日本通过了一项关于经济安全的法案，柏林希望了解其原材料战略，并在如何减少对进口的依赖方面跟随东京的步伐。

在一项主要针对中国的行动中，日本议会去年通过了一项经济安全法案，旨在保护技术和加强关键供应链。

去年，德国和中国之间的贸易增长达到了创纪录的水平，尽管柏林对过度依赖发出了政治警告，但中国已经连续第七年成为德国最重要的贸易伙伴。

根据德国统计局的数据，2022年两国之间的货物贸易价值约为2980亿欧元，比前一年增长约21%。

日本是德国在亚洲的第二大贸易伙伴，仅次于中国，2022年的贸易额将达到约460亿欧元。

德国经济部国务秘书布兰特纳（Franziska Brantner）告诉路透社："作为民主国家和高度工业化的出口导向型经济体，日本和德国在数字和生态转型及在困难的地缘政治时期加强经济复原力方面，面临的挑战类似。

由于对德国依赖性的担忧，该国的中左翼政府现在对北京采取了比其前任政府（中右翼）更强硬的立场，并正在探索使自己脱离中国经济的方法。

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