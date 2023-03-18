拜登称对普京发出的逮捕令“合理” 朔尔茨：没有人可以凌驾于法律之上

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国际刑事法院3月17日向俄罗斯总统普京发出逮捕令。法官认为，普京对发生在乌克兰被占领土上的战争罪行负有个人刑事责任。美国总统拜登当天在接受媒体采访时表示，国际刑事法院针对普京发出的逮捕令“合理”，并指院方“提出了一个非常有力的观点”。此外，德国总理朔尔茨18日在东京出席记者会时表示，“国际刑事法院是调查战争罪行的正确机构”，并指“没有人可以凌驾于法律之上，这一点正在变得清晰。”

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依照国际刑事法院检察官的申请，该院第二预审分庭周五向普京发出逮捕令。法官认为，普京对发生在乌克兰被占领土上的战争罪行负有个人刑事责任。当天，第二预审分庭同样向俄罗斯儿童权利专员贝洛娃（Maria Lvova-Belova）发出逮捕令，认为两人均对“从乌克兰被占领土向俄罗斯非法驱逐和转移人口（儿童）的战争罪行负有责任。”

国际刑事法院是一个独立的司法机构，对受到种族灭绝、危害人类罪和战争罪指控的人具有管辖权。该法院是由1998年通过的《国际刑事法院罗马规约》所设立，而俄罗斯和乌克兰均不是《国际刑事法院罗马规约》的缔约国。

国际刑事法院院长霍夫曼斯基（Piotr Hofmański）表示，为了保护受害者和证人，分庭最初决定不公布逮捕令，但出于“伸张正义和防止未来犯罪”的考虑，书记官处仍然决定公开披露逮捕令的存在、嫌疑人的姓名、签发逮捕令的罪行以及分庭确定的责任模式。

当记者在白宫南草坪问及他对国际刑事法院向普京发出逮捕令一事的反应时，拜登（Joe Biden）回答说：“我认为这是有道理的。但问题是，它（国际刑事法院）在国际上也不被我们承认。但我认为它提出了一个非常有力的观点。”

当被记者提问普京是否应以战争罪受审时，拜登强调：“他显然犯下了战争罪行。”

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周五晚的例行视频讲话中提及，“今天，我们得到一个国际司法的基本决定。在一个真正有前景的案件中。国际刑事法院对普京发出了逮捕令。历史性的决定，历史责任将从这里开始。”

泽连斯基说：“恐怖国家的首脑和另一名俄罗斯官员正式成为战争罪行的嫌疑人。驱逐乌克兰儿童——将我们成千上万的儿童非法转移到恐怖主义国家的领土上。在我国执法人员调查的刑事诉讼中，已经记录了16000多起占领者强迫驱逐乌克兰儿童的案件。但真正的、完整的被驱逐者人数可能要多得多。如果没有恐怖主义国家最高领导人的命令，就不可能实施这种犯罪行动。”

泽连斯基表示：“我感谢卡里姆·汗（Karim Khan）检察官团队和国际刑事法院，感谢世界上帮助我们争取正义的所有人。我感谢正直和愿意真正将那些有罪的人绳之以法的人。”

此外，德日首脑周六在东京出席联合记者会时，同样被记者要求就普京逮捕令事件作出回应。

日本首相岸田文雄谈到，“关于对普京总统发出的逮捕令，（国际刑事法院）首席检察官表示，这是第一个具体步骤，现在必须继续执行。我们将关注进一步的发展——我们对这个问题也很感兴趣——并且怀着极大的兴趣关注进一步的进展。”

朔尔茨（Olaf Scholz）指出：“对此我没有太多要补充的。没有人凌驾于法律和秩序之上。这是一项非常重要的国际法原则。事实上，众所周知，国际刑事法院也是一个重要机构，也是从国际条约中获得授权的。”

稍后，朔尔茨还告诉记者称：“再次非常明确：国际刑事法院是调查战争罪行的正确机构。多年来，我们一直关注它，并始终确保它具有应有的重要性。没有人可以凌驾于法律之上，这一点正在变得越来越清楚。”

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