普京算计摩尔多瓦：马克龙支持该国抵抗俄罗斯的破坏企图

法国总统埃马克龙周五表示，面对俄罗斯在摩尔多瓦这个前苏联共和国的"破坏稳定的企图"，及其"引发的紧张局势"，他支持摩尔多瓦总统马亚-桑杜（Maia Sandu）的抗俄努力。

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据法国总统府爱丽舍宫3月17日宣布，在电话交谈中，马克龙对摩尔多瓦总统的改革"努力"表示了欢迎，特别是其改善该国"司法部门反腐斗争"的努力。

与乌克兰接壤的摩尔多瓦是加入欧盟的候选国。该国总统马亚-桑杜表示，她希望自己的国家在2030年之前加入欧盟（UE），并指出，这是建立一个不受克里姆林宫威胁的国家的"唯一机会"。她谴责莫斯科正在领导一场"混合战争"，以"推翻"该国的亲欧洲政府。

俄罗斯在上个月否认俄方有任何在摩尔多瓦发动政变的计划，并谴责这些说法是"绝对没有根据，也没有证据"的。

法国总统马克龙在通话中，向他的摩尔多瓦同行提及改革国家的重要性，并表示法国愿向摩尔瓦多提供"专家，特别在网络和经济事务方面"提供支持。

马克龙表示，法国准备为摩尔多瓦"提供一切必要的援助，以组织和实施定于6月1日在该国举行的“欧洲政治共同体”首脑会议。该共同体在乌克兰战争后建立，汇集了欧洲大陆的44个国家，包括17个非欧盟成员国。

3月12日，摩尔瓦多警方宣布逮捕了一名被怀疑由莫斯科策划操纵的网络成员。这些所谓的混乱制造者被指控试图通过干预经常震撼摩尔多瓦首都的反政府示威活动来破坏该国的稳定。

美国白宫最近也指责莫斯科正在“寻求削弱摩尔多瓦政府"，目的是在该国建立一个亲莫斯科的政府。

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