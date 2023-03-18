路透: 瑞士信贷面临与瑞银合并压力

瑞士信贷

瑞士信贷是在过去一周美国银行倒闭引发市场动荡中，名头最大的血亏银行。现在，这家拥有167年历史的银行正在承受与瑞银合并的压力。

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路透社3月18日说，瑞士信贷集团开始了一个不成功便成仁的周末。知情人士周五表示，瑞士信贷首席财务官乔希（Dixit Joshi）及其团队将在本周末举行会议，评估该银行的战略方案。

此前一些竞争对手在与该银行的交易中变得谨慎。据五位直接了解此事的人士告诉路透社，法国兴业银行和德意志银行等至少四个瑞士信贷的主要竞争对手，已经对涉及这家瑞士银行或其证券的交易进行了限制。

为了消除危机，瑞士监管机构正在鼓励瑞银和瑞士信贷合并，但两家银行都不愿意这样做。一位消息人士称，监管机构没有权力强迫合并。

拥有167年历史的瑞士信贷银行是过去一周美国贷款机构硅谷银行和签名银行倒闭引发市场动荡中的最大银行，在本周银行股价大幅波动之后，截至周五晚间，瑞士信贷已经损失了其市值的四分之一。

瑞士央行本周三宣布向瑞士信贷提供540亿美元，以安抚市场。RBC财富管理公司投资策略主管Frederique Carrier说："瑞士央行的介入是平息火焰的必要步骤，但这可能不足以恢复人们对瑞士信贷的信心，因此人们在谈论更多措施。

市场问题挥之不去

路透社介绍，自硅谷银行倒闭以来，全球银行业股票受到打击，引发了对金融系统其他弱点的质疑。

美国地区银行股周五大幅下跌，标准普尔银行指数SPXBK公布了自2020年3月冠状病毒大流行震撼市场以来最糟糕的两周日历损失，下滑了21.5%。

第一共和银行周五收盘下跌32.8%，使其在过去10个交易日的跌幅超过80%。虽然来自美国银行业一些大公司的支持阻止了第一共和银行本周的崩溃，但投资者对其现金状况和需要多少紧急流动资金的披露感到震惊。

无情加息

路透社说，硅谷银行SVB的失败使人们关注到美联储和其他中央银行的无情加息运动是如何对银行业造成压力的。

许多分析师和监管机构表示，硅谷银行的的倒闭是因其专门的、以技术为重点的业务模式，而更广泛的银行系统，由于在全球金融危机后的几年里所采取的改革而变得更加强大。

然而，中国央行的一位高级官员周六表示，主要发达经济体的高利率可能继续给金融系统带来问题。

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