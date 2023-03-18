Bruno Mignot 将军: 俄罗斯人的战斗机的不友好和不正常不是任何一方开始升级的借口

俄罗斯

3 月 14日星期二，美国军方公布了俄罗斯战斗机在黑海拦截其一架 MQ9 死神无人机的照片。美国驻欧洲最高指挥部解密的视频一共有 42 秒......它显示俄罗斯苏霍伊 27 从后面接近美国无人机后，又两次贴近，向它喷燃料......在第二次贴近时，死神无人机的一个叶片受损导致坠落。

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Bruno Mignot 将军过去是战斗机飞行员，他在本台记者Franck Alexandre 国防战线专题节目中分析说：最起码这是一次拦截行动。

“拦截分几步进行，首先要探测。 “死神”无人机不管怎么说都有20米宽，是可以被雷达看到的飞行器。

之后是一个识别问题。 如果就象俄罗斯声称的那样，飞行器航道没有识别飞机，确定其航向和距离的系统IFF标识，它就变成了一个可疑的轨道，在这种情况下你必须拦截它。

在拦截的时候，战斗机飞行员向地面当局报告，人们说战斗机飞行员是军事决策者的眼睛。 采取一些主动性空中安全措施 (MASA) 的决定是由地面做出的，这些措施包括监视飞机、护送飞机或可能击毁它。

Bruno Mignot 将军说，根据视频的内容，他们应该采取了一种我不熟悉的措施，也就是说先浇油，让无人机着火，然后掉下去。

美国驻欧洲空军司令 James Hecker 立即宣布，这架“死神”正在国际领空执行例行任务……但对于莫斯科而言，这架无人机确实参与了在乌克兰的行动。

“死神无人机确实是采集情报的一种手段”，Bruno Mignot 指出，“因此，当它接近战区时，显然不会被看作是一种特别友好的姿态。 鉴于它坠落在黑海的位置，无疑是一架海军无人侦查机。 但它也配备电磁监视手段，完全可以用来监听。 这可能就是让俄罗斯人不舒服的原因。俄罗斯人的战斗机以相当不友好和不正常的方式来贴近已经不是第一次了。 这并不让我感到震惊，我认为这不是任何一方开始升级的借口。 »

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