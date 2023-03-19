共同社: 美国证实中国弹药被用在乌克兰

乌克兰/中国/弹药/俄罗斯

在中国国家主席习近平访俄之前，美国官员证实中国弹药在乌克兰被使用，并说，若确定是由北京提供，华盛顿将采取措施。尽管习近平正在努力展示中立和平面孔，但他一直避免谴责俄罗斯的入侵。

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共同社英文网3月18日发自华盛顿消息，美国政府消息人士周五表示，美国已证实在乌克兰战场上，有中国弹药被使用，并怀疑这些弹药是由俄罗斯军队发射的。

该媒体引述消息人士说，美国政府在分析了弹药的成分和其他因素后，确定在乌克兰发现的一些弹药是在中国生产的。但是，他们没有透露发现的是哪种弹药。华盛顿已向美国一些合作伙伴通报了这一确认。

美国政府消息人士没有具体说明这些弹药是否由中国提供，但补充说，如果发现北京提供了这些弹药，华盛顿准备采取行动。

共同社说，随着乌克兰战争进入第二年，在乌克兰战场发现中国弹药的确认，可能进一步激化美中之间的紧张关系。拜登本周早些时候说，他预计很快会与习近平通话，但没有详细说明。

美国官员们最近表示，华盛顿拥有的情报表明，北京正在考虑向俄罗斯运送武器和弹药。美国正在保持警惕并继续密切追踪观察。

该报道说，中国当局越来越多地试图将自己表现为一个中立的和平调解人，并一再否认意图为乌克兰战争向俄罗斯提供武器。但北京一直避免谴责俄罗斯的入侵。

随着乌东战斗的加剧，西方官员表示，俄罗斯军队和为克里姆林宫作战的雇佣军瓦格纳集团一直在为炮弹的短缺而挣扎。

瓦格纳集团创始人叶夫根尼-普里戈津上个月指责俄军和国防部没有为其战斗人员提供足够的弹药。

据消息人士称，瓦格纳集团正试图从它在其他国家的军事行动中转移武器，用于正在乌克兰进行的战争。

据美国政客新闻网站Politico本周引述海关的数据，在去年6月至12月间，中国公司向俄罗斯实体发送了1000支突击步枪、无人机部件和其他具有潜在军事用途的设备。

美国白宫国家安全发言人约翰-科比（John Kirby）周五在新闻会上说："我们对中国向俄罗斯提供致命武器和致命能力的可能性仍有和上周一样的担忧。

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