哈萨克斯坦周日举行提前议会选举 首次有独立候选人参选

哈萨克斯坦

哈萨克斯坦星期天（3月19日）举行提前议会选举，选举议会下院和地方议会的议员。去年11月以超过80%选票获选连任的哈萨克斯坦总统托卡耶夫，三个月前解散国民议会。此次议会选举依据改革后引入更多竞争机制的新规则进行，独立候选人首次有权参选，被指是这一中亚最大国家显现初步的民主开放迹象。

广告 继续浏览后续

设在国内的投票站在当地时间周日早7点至晚8点开放，超过 1200 万人有资格投票。

巧合的是，正是在2019年的同一天（3月19日），执掌哈萨克斯坦近三十年的前总统纳扎尔巴耶夫宣布辞职，托卡耶夫接任并在两次总统选举中连任，在哈萨克斯坦去年发生造成230多人死亡的血腥抗议之后，托卡耶夫发起了对该国影响深远的政治和经济改革。

这一改革进程从6月的宪法改革公投开始，公投获得了超过75%的票数通过，该公投旨在结束纳扎尔巴耶夫时代，并赋予议会更多权力。

此次立法选举是根据旨在鼓励竞争的新规则组织的，包括简化政党注册程序、候选人资格门槛从7%提高到5%，每个地区都有可能在议会中拥有一名代表，以及授权独立候选人参加选举，这是这个与中俄接壤中亚最大国家近20年来的首次。

哈萨克斯坦上一届议会中只有三个政党议员，全部都是支持总统托卡耶夫的政党，托卡耶夫在去年11月几无真正竞争的选举中以超过80%的票数轻松连任。

此次选举共有七个政党的281 名候选人参选下议院选举，其中包括两个因简化政党登记规则而新近组建成立的政党：一个环境主义政党和一个中右翼政党，预计将在选举后进入议会，但一些反对派团体和独立候选人仍然被禁止参选。

政府的批评者拒绝相信改革有减少总统权力和鼓励多元主义的真正愿望。政治学家阿尔扎汉诺夫（Dimash Alzhanov）表示，尽管出现改变，但统治精英仍然控制著选票。

法新社报道指，哈萨克斯坦仍然存在严重的不平等和腐败现象，超过20%的高通胀正严重打击民众购买力。 去年1月该国爆发抗议油价暴增生活费用高昂的示威活动，238人在镇压混乱中丧生。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅