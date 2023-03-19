德司法部长：若普京进入德国领土，对他的逮捕令将被执行

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德国司法部长布施曼（Marco Buschmann）在《图片报》3月18日刊登的专访中表示，如果俄罗斯总统普京进入德国领土，国际刑事法院对他发出的逮捕令将被执行。德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）周六稍早在东京与日本首相岸田文雄出席新闻发布会时表示，“国际刑事法院是调查战争罪行的正确机构”，并指“没有人可以凌驾于法律之上，这一点正在变得清晰。”

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国际刑事法院17日向俄总统普京发出逮捕令。法官认为，普京对发生在乌克兰被占领土上的战争罪行负有个人刑事责任。依照国际刑事法院检察官的申请，该院第二预审分庭周五向普京发出逮捕令。

当天，第二预审分庭同样向俄罗斯儿童权利专员贝洛娃（Maria Lvova-Belova）发出逮捕令，认为两人均对“从乌克兰被占领土向俄罗斯非法驱逐和转移人口（儿童）的战争罪行负有责任。”

国际刑事法院是一个独立的司法机构，对受到种族灭绝、危害人类罪和战争罪指控的人具有管辖权。该法院是由1998年通过的《国际刑事法院罗马规约》所设立，而俄罗斯和乌克兰均不是《国际刑事法院罗马规约》的缔约国。

朔尔茨周六对普京被发出逮捕令事件向媒体表示：“没有人可以凌驾于法律和秩序之上。这是一项非常重要的国际法原则。事实上，众所周知，国际刑事法院也是一个重要机构，也是从国际条约中获得授权的。”

朔尔茨还告诉记者称：“再次非常明确：国际刑事法院是调查战争罪行的正确机构。多年来，我们一直关注它，并始终确保它具有应有的重要性。没有人可以凌驾于法律之上，这一点正在变得越来越清楚。”

德国《图片报》记者在采访中提及朔尔茨就“没有人可以凌驾于法律之上”的发言，并问道“普京现在必须预计在国外旅行时被逮捕吗？” 布施曼回答说：“我预计国际刑事法院将迅速与国际刑警组织以及各缔约国联系，要求他们执行法律。”

布施曼补充说：“如果普京进入德国领土，德国将有义务逮捕普京并将他移交给国际刑事法院。” 与俄罗斯不同，德国是《国际刑事法院罗马规约》的现有缔约国之一。德国康斯坦茨大学国际法教授马塞尔·考（Marcel Kau）同意这个观点。

马塞尔·考认为海牙的逮捕令是“一项严厉的措施，具有深远的法律意义，而且，就普京的行动自由而言具有实际后果”。全球三分之二的国家都受《国际刑事法院罗马规约》约束，包括所有欧盟成员国。

马塞尔·考补充说：“国际法上有越来越多的说法，非条约国也可能有义务将被告引渡到海牙”。他还谈到：“即使你要邀请普京到欧盟进行和谈，你也必须在法律上免除他的逮捕令”。报导指，无论如何，更有可能的是，普京永远不会再自愿踏上西方的土地。

据塔斯社报导，俄罗斯联邦调查委员会主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）在一份声明中说，他要求对德国司法部长关于在德国境内逮捕俄罗斯公民的声明提供法律评估。

该声明称：“俄罗斯联邦调查委员会主席已责成其中央办公室在正在进行的检查框架内，对德国司法部长关于履行国际刑事法院在德国境内逮捕俄罗斯公民的非法要求的声明提供必要的法律评估。”

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