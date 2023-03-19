日外相林芳正访问所罗门群岛：密切关注所中安全协议

日本/所罗门群岛/太平洋

日本外务大臣林芳正3月19日到访南太平洋岛国所罗门群岛，会见了该国总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare），并向其递交了首相岸田文雄表明强化双边关系相关日方立场的亲笔信。据悉，这是日本外相首次访问所罗门群岛。林芳正在会上向索加瓦雷表示，对所罗门群岛去年与中国签署的安全合作框架协议予以“密切关注”。

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据日本外务省介绍，林芳正和索加瓦雷在周日上午举行的会谈持续了大约50分钟。林芳正在会议开始时表示，日本和所罗门群岛是由太平洋连接起来的重要朋友，日本在二战后一直努力促进与所罗门群岛的友谊和亲善。索加瓦雷对日本的友好态度表示高度赞赏。

林芳正称，20多年来，日本一直支持包括所罗门群岛在内的太平洋岛国通过日本-太平洋岛国论坛峰会（PALM）进程应对各种挑战，并指愿意在遗留的二战未爆弹药处理和海上安全领域进一步合作。索加瓦雷再次感谢日本在包括霍尼亚拉国际机场在内的基础设施和医疗卫生等各个领域的支持，双方同意在两国政府之间开展后续合作。

林芳正介绍称，在日本周围面临二战后最严峻和复杂的安全环境下，日本政府在去年年底制定了新版《国家安全保障战略》，目标彻底加强防卫力，并加强在气候变化领域的支持，与包括太平洋岛国在内的发展中国家合作。

林芳正称，日本将促进与太平洋岛国的广泛的透明和包容性合作，以实现“自由开放的印度-太平洋”愿景，双方确认将进一步加强合作。日方指，双方讨论了安全和发展伙伴的多样化问题，林芳正表示他强烈支持“家庭第一”（Family First）原则，即安全和公共安全问题应首先由整个地区来解决。

此外，林芳正提及，日本正密切关注所罗门群岛与中国之间去年达成的安全合作框架协议，他表达了日方对所罗门群岛的长期发展以及保持其自主的坦诚看法。日方指，作为回应，索加瓦雷表示，该地区的和平与安全是最重要的，并解释了所罗门群岛的立场。

会议期间，林芳正还向索加瓦雷就东京电力福岛第一核电站处理水排放入海一事寻求理解称：“日本将在确保不对环境和人产生危害的情况下实施”。索加瓦雷对日方的说明予以肯定，并指“期待能确保科学安全性”。

稍早时，林芳正与所罗门群岛外交和外贸部长马内莱（Jeremiah Manele）举行会谈，表示愿在海洋安全保障领域和哑弹处理方面进一步合作。二战期间日美军队在所罗门群岛展开激烈，当地的战时遗留弹药处理工作仍在持续。

林芳正接下来还将对库克群岛进行访问，预计将在22日返回东京。

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