日德首次政府间磋商 舒尔茨：与日本的密切合作达到一个新的水平

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日本首相岸田文雄和来访的德国总理奥拉夫·舒尔茨(Olaf Scholz) 3月18日在东京举行首脑会谈。他们并出席了日德两国各6位部长参加的首次政府间磋商会议，并在与双方企业界代表交换意见后举行了联合新闻发布会。德国总理府通过声明表示，德日两国希望在保护关键基础设施、保护基于规则的世界秩序中的贸易路线，以及能源供应安全方面相互学习，共同行动。

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岸田文雄周六在与舒尔茨出席联合新闻发布会时表示：“去年4月我与奥拉夫同意启动的日德政府间磋商是将进一步提升两国密切合作关系的新框架。很高兴今天能够召开第一次会议。正如奥拉夫指出的那样，在俄罗斯入侵乌克兰之后，国际社会正处于一个转折点。在这种情况下，日本和德国比以往任何时候都更需要加强联系与合作，以维护和加强基于法治的自由开放的国际秩序。”

岸田文雄说：“在经济领域，我们将共同努力，通过应对全球供应链中断、能源和食品价格飙升以及全球化的脆弱性等挑战，提高社会的韧性。日本和德国作为工业国家和共享基本价值观的国家，必须发挥主导作用。”

岸田文雄说：“在我刚刚与奥拉夫举行的峰会上，我们讨论了当前具有挑战性的国际安全环境，我解释了去年底制定的《国家安全保障战略》，并得到了奥拉夫的理解和认可。在此基础上，我们欢迎两国在安全领域的合作取得进展，包括去年11月举行的日德2+2会谈，并同意进一步加强具体合作，以实现自由开放的印度-太平洋。”

岸田文雄说：“此外，为了尽快结束俄罗斯的侵略，我们再次确认了日本和德国与志同道合国家团结一致，继续对俄罗斯实施严厉制裁和对乌克兰给予大力支持的重要性。我们还一致认为，俄罗斯的核威胁是不可接受的，而且，在任何情况下都不应使用此类武器。”

岸田文雄说：“我们还坦诚地讨论了其他共同关心的话题，如印太和欧洲的地区局势，加强联合国的职能，包括安理会改革，以及核裁军和不扩散等全球问题，并确认了德国和日本将在这些领域开展合作。”

岸田文雄表示，在随后的日德首次政府间磋商中，两位领导人与相关部长进行了讨论，重点是经济安全议题。岸田称，“我们重申，日本和德国支持基于自由和公平贸易的多边贸易体系，并将共同努力打击经济胁迫、国家主导的非法技术获取行动以及非市场政策和做法。”

岸田文雄说：“我们还确认，为了构建安全、可持续和有韧性的全球供应链，日本和德国应加强在矿产资源、半导体和电池等战略领域的合作，并分享应对这些风险的最佳实践。此外，作为技术发达国家的日本和德国同意在保护关键基础设施、应对数字空间的恶意活动以及保护和培育新兴技术方面加强合作。”

岸田文雄说：“经济安全不是只影响部分工业化国家的问题，而是包括全球南方在内的整个国际社会必须应对的挑战。我们希望继续支持和促进这些国家和所有国家的经济安全。我们对不透明和不公平的发展融资表示关切，呼吁有关各方遵守国际规则和标准。同时，我们重申了改善国际债务框架的共同承诺。”

舒尔茨随后在发言中提及：“作为联邦总理，我今天是第二次访问东京。我的首次访问就在11个月前。我对我们当时的会谈仍有美好的回忆。从那时起，我们还在一些国际会议的边缘相互交谈，去年在德国担任轮值主席国的七国集团（G7）首脑会议上，您是我的客人。”

舒尔茨说：“这一切都表明，德日两国关系密切友好。日本是德国的一个重要价值伙伴。我们可能相距9000公里。但我们因民主原则而团结在一起：对国际法的承诺、对自由和安全贸易路线的利益等等。今天，我们将这些良好的关系提升到一个新的水平：岸田首相和我主持了德日首次政府间磋商。我与联邦政府的六位部长一起，为此来到东京。陪同我的还有一个高级商业代表团。这凸显了德国企业界对双边经济和贸易关系的兴趣。”

舒尔茨指出，“经济安全的话题是我们讨论的中心。俄罗斯对乌克兰的入侵，以及之前的新冠病毒大流行，让我们痛苦地意识到，当关键领域有太多的经济依赖性时，就会出现困难。我们必须对此作出回应。我们与日本和其他伙伴一起，正在努力从这些经验中得出正确的结论。这将是今年由日本担任轮值主席国的七国集团会议的一个中心议题。”

舒尔茨说：“对这一挑战的正确回应不是将我们自己与世界或个别地区隔离开来，而是扩大与亲密伙伴的合作，赢得新的伙伴，并在整体上实现多样化。我们要减少依赖性，提高我们经济的复原力。在我看来，日本的经济安全概念为这些问题提供了一些很好的解决方案。”

舒尔茨指出，两国官员当天就保护关键基础设施，确保供应链和保护贸易路线及能源供应安全这三个具体的话题进行了磋商和探讨，“交换意见，相互学习，共同行动”。

舒尔茨称：“在印太地区也应该有更多的安全。我们已经同意加强我们在这个领域的合作。明年，德国联邦国防军（的舰艇）将再次在印太地区执行部署任务，并将停靠一个日本港口——作为对海洋自由的承诺。”

舒尔茨说：“我们希望定期举行关于网络安全的磋商，就当前的挑战交换意见，并更好地保护自己免受网络攻击。我们的目标是一个自由、开放和安全的网络。”

舒尔茨重申：“我们过去和现在都一致认为：俄罗斯必须立即结束对乌克兰的野蛮侵略战争并撤军。我很高兴日本政府如此致力于德国担任轮值主席国期间的七国集团制定的方针，并继续为乌克兰提供强有力的支持。”

舒尔茨说，“但请允许我再次声明：与日本的密切合作随着今天德日首次政府间磋商达到了一个新的水平。”

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