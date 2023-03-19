普京巡视俄占马里乌波尔 乌克兰:“回到犯罪现场”

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在习近平访俄前夕，在国际刑事法庭发布逮捕令之后，俄罗斯总统普京进入乌克兰巡视俄占区，从克里米亚到被炸毁的马里乌波尔。乌克兰总统顾问指出："犯罪分子总是回到他们的犯罪现场”。

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普京周六3月18日访问了克里米亚，庆祝这个乌克兰半岛被俄罗斯吞并9周年，然后他飞往被炸毁的乌克兰南部港口城市马里乌波尔。

这是普京去年2月24日对乌克兰发动侵略战争以来，首次进入乌克兰境内，视察俄罗斯占领区。

俄罗斯新闻社周日援引克里姆林宫新闻处的话说，普京乘坐直升机飞往马里乌波尔，并乘车游览了该市。

据克里姆林宫称，在前往马里乌波尔之前，普京在靠近乌克兰边境的顿河罗斯托夫（Rostov-sur-le-Don俄南）与包括参谋长瓦列里-格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在内的俄军官员举行了一次会议。

据克里姆林宫周日表示，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京在周六访问被吞并的克里米亚后，在最后一刻，决定前往被炸毁的乌克兰城市马里乌波尔。

克里姆林宫发言人佩斯科夫在谈到俄罗斯领导人普京首次前往马里乌波尔时告诉记者："这一切都是临时起意。他说："他在该市的行程也不是计划中的"。并说，普京参观了当地的一个音乐剧院，还与这个港口城市的一些居民会了面。

对于普京巡视被炸毁的马里乌波尔，乌克兰人表示了愤怒。乌克兰总统顾问米哈伊洛-波多利亚克在推特上写道："犯罪分子总是回到他们的犯罪现场...... 谋杀了成千上万个马里乌波尔家庭的凶手来到这里，欣赏城市的废墟和坟墓。厚颜无耻，毫无悔意"。

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