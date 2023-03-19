普里戈津：瓦格纳计划在5月中旬前再招募约3万人

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俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团创始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在周六公布的一段录音中称，该集团打算在5月中旬之前增加3万名新的战士。普里戈津还称，瓦格纳集团的招募中心，他上周说已在俄罗斯42个城市中开设，每天能招募到500至800人，有时每天能招募多达1200人。普里戈津没有提供证据来支持他的说法。

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普里戈津在周六的一段录音中说：“一段时间后，这一（招募）人数可能会减少；但是，到5月中旬，我们计划该部队的战士数量将增加约3万人。”

普里戈津上周表示，瓦格纳集团已经在俄罗斯的42个城市开启了招募工作。据美国有线电视新闻网（CNN）之前报导，瓦格纳集团称其在今年1月停止从俄罗斯监狱系统中招募人员的做法。普里戈津亲自参加的监狱招募活动被广泛宣传，去年为瓦格纳集团网罗了多达4万名战斗人员。

但是，瓦格纳集团的许多新兵在围绕乌东巴赫穆特的长达数月的的激烈战斗中损失惨重。该组织正在寻求数以万计的新战士，这表明其人员在冲突中遭受了重大损失。本月早些时候，普里戈津承认，巴赫穆特的局势“很困难，非常困难，敌人为每一米而互相厮杀”。

此外，英国国防部周六通过推特表示，“俄罗斯当局可能正准备促进更广泛的征兵，以满足其军事需求”。消息指，3月13日，俄罗斯国家杜马议员提出一项法案，将征兵的年龄段从目前的18-27岁改为21-30岁的男性。该法律有可能获得通过，并将于明年1月生效。

自苏联时代以来，俄罗斯一直在进行每年两次的征兵周期。它们与2022年9月以来对退伍军人进行的特殊“部分动员”不同。俄罗斯继续官方禁止应征入伍者在乌克兰开展行动，但至少有数百人可能因行政管理混乱或被胁迫签署合同而在战场上服役。

英国国防部称，目前，许多18-21岁的俄罗斯男子由于正在接受高等教育而要求免于征兵。当局极有可能改变这一年龄段，通过确保学生最终被迫服役来增加部队人数。即使俄罗斯继续不在战争中部署义务兵，额外的义务兵也会腾出更大比例的职业军人来在乌克兰的战场上作战。

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