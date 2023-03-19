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朝鲜再向日本海发射1枚弹道导弹
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据韩国军方称，朝鲜今天3月19日再发射了一枚短程弹道导弹，这是在首尔和华盛顿进行五年来最大规模联合军事演习时，朝鲜在一周内第四次展示武力。
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韩国参谋长联席会议（JCS）说："我们的军队探测到一枚短程弹道导弹于上午11:05从平安北道（西北部）的同昌里地区附近射向东海"（韩国将日本海称为东海）。
韩国军方在一份声明中说，美国和韩国的情报部门正在分析这枚飞行了800公里的导弹，并称这次发射是违反联合国制裁的"严重挑衅"。
韩国军方说，军方已准备好以"压倒性"的方式作出回应，同时继续进行"密集和彻底的军事演习和演练"。
周一以来，首尔和华盛顿进行五年来最大规模的军事演习，目的是在面对朝鲜日益增长的威胁时加强合作。这个被称为"自由之盾"的演习计划持续到3月23日。
法新社说，首尔和华盛顿的演习激怒了平壤，平壤认为这些演习是入侵其领土的预演，并经常承诺作出 "粉碎性 "反应。
朝鲜官方通讯社朝中社星期六说，韩美的这些演习正在"接近一条不可原谅的红线"。
据共同社报道，防卫省副大臣井野俊郎今天19日告诉媒体，朝鲜发射了1枚弹道导弹，推定飞行了大约800公里，最高高度约50公里，落入日本专属经济区（EEZ）之外的日本海。据分析可能为变轨飞行。目前未发现飞机和船舶有受损情况。
日本首相岸田文雄继续发出3点指令：1.向国民提供迅速且准确信息；2.确认飞机船舶的安全；3.准备应对不测事态。
另外，日本政府表示，它已通过其驻北京大使馆向朝鲜提出了严正抗议。
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