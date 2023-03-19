朝鲜再向日本海发射1枚弹道导弹

朝鲜/导弹/韩美日

朝鲜领导人金正恩（左）与其疑似女儿金主爱在平壤顺安国际机场观看据称是洲际弹道导弹试射2023年3月16日朝鲜政府提供照片。

据韩国军方称，朝鲜今天3月19日再发射了一枚短程弹道导弹，这是在首尔和华盛顿进行五年来最大规模联合军事演习时，朝鲜在一周内第四次展示武力。

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韩国参谋长联席会议（JCS）说："我们的军队探测到一枚短程弹道导弹于上午11:05从平安北道（西北部）的同昌里地区附近射向东海"（韩国将日本海称为东海）。

韩国军方在一份声明中说，美国和韩国的情报部门正在分析这枚飞行了800公里的导弹，并称这次发射是违反联合国制裁的"严重挑衅"。

韩国军方说，军方已准备好以"压倒性"的方式作出回应，同时继续进行"密集和彻底的军事演习和演练"。

周一以来，首尔和华盛顿进行五年来最大规模的军事演习，目的是在面对朝鲜日益增长的威胁时加强合作。这个被称为"自由之盾"的演习计划持续到3月23日。

法新社说，首尔和华盛顿的演习激怒了平壤，平壤认为这些演习是入侵其领土的预演，并经常承诺作出 "粉碎性 "反应。

朝鲜官方通讯社朝中社星期六说，韩美的这些演习正在"接近一条不可原谅的红线"。

据共同社报道，防卫省副大臣井野俊郎今天19日告诉媒体，朝鲜发射了1枚弹道导弹，推定飞行了大约800公里，最高高度约50公里，落入日本专属经济区（EEZ）之外的日本海。据分析可能为变轨飞行。目前未发现飞机和船舶有受损情况。

日本首相岸田文雄继续发出3点指令：1.向国民提供迅速且准确信息；2.确认飞机船舶的安全；3.准备应对不测事态。

另外，日本政府表示，它已通过其驻北京大使馆向朝鲜提出了严正抗议。

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