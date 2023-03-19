泽连斯基：国际刑事法院对普京发出的逮捕令是一个转折点

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月19日通过每晚的例行视频讲话表示，国际刑事法院之前向俄罗斯总统普京发出的逮捕令是一个重要的转折点，并称“在这一时刻之后，不可否认的是，对俄罗斯来说，这次侵略的结束将是其全部的责任。”

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国际刑事法院17日向普京发出逮捕令。法官认为，普京对发生在乌克兰被占领土上的战争罪行负有个人刑事责任。当天，第二预审分庭同样向俄罗斯儿童权利专员贝洛娃（Maria Lvova-Belova）发出逮捕令，认为两人均对“从乌克兰被占领土向俄罗斯非法驱逐和转移人口（儿童）的战争罪行负有责任。”

国际刑事法院是一个独立的司法机构，对受到种族灭绝、危害人类罪和战争罪指控的人具有管辖权。该法院是由1998年通过的《国际刑事法院罗马规约》所设立，而俄罗斯和乌克兰均不是该条约的缔约国。

泽连斯基周日晚在视频讲话中表示：“我们抵御邪恶国家的又一个星期即将结束。又是一个星期，每日，每夜，俄罗斯军队都在炮击乌克兰的城市、村庄，并杀害我们的人民。”

泽连斯基说，“这个邪恶的国家将为每一个针对乌克兰人的恐怖行为负责。本周终于为乌克兰带来了一个真正重要的国际法律结果，为正义而战。得到了国际刑事法院对俄罗斯领导人的逮捕令，这是一个转折点。”

泽连斯基补充说：“在这一时刻之后，不可否认的是，对俄罗斯来说，这场侵略的结束将是其全部责任的体现。对乌克兰的每一次打击，对每一个被摧毁的生命，对每一个被驱逐的乌克兰儿童的责任…………当然，还有对俄罗斯侵略造成的世界不稳定的每一种表现。”

此前，泽连斯基周五在国际刑事法院对普京发出逮捕令当天亦表示，“这个历史性的决定，历史责任将从这里开始。恐怖国家的首脑和另一名俄罗斯官员已正式成为战争罪的嫌疑人。驱逐乌克兰儿童——将我们成千上万的儿童非法转移到恐怖主义国家的领土上。”

泽连斯基谈到：“在我国执法人员调查的刑事诉讼中，已经记录了16000多起占领者强迫驱逐乌克兰儿童的案件。但真正的、完整的被驱逐者人数可能要多得多。如果没有恐怖主义国家最高领导人的命令，是不可能实施这种犯罪行动的。”

星期日晚，泽连斯基在讲话中强调：“世界了解正在发生什么。世界看到我们的人民是多么勇敢和高尚地在战斗。这就是为什么我们能够动员主要大国和全世界数十亿人的支持。我感谢每一个相信乌克兰并帮助我们恢复安全的人！我也感谢每一个人。”

泽连斯基18日还签署了一项法令，批准了乌克兰国家安全与国防委员会对141个实体和300名个人实施制裁的提案，其中包括叙利亚总统阿萨德和伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里等人。制裁对象主要针对俄罗斯的公民和实体。

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