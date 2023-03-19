澳洲防长否认承诺帮助美国保卫台湾换取奥库斯潜艇交易

澳洲/美国/潜艇/台湾

美国总统拜登、澳大利亚总理阿尔巴内斯和英国首相苏纳克在三方会议后就澳-英-美（AUKUS）伙伴关系发表了讲话2023年3月13日加利福尼亚圣地亚哥的洛马角海军基地。

美国与澳英公布美国向堪培拉出售弗吉尼亚级军用潜艇奥库斯协议一周后，澳洲工党政府的防长今天3月19日向媒体否认澳洲以协助美国防卫台湾换取这份潜艇交易。

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路透社悉尼消息，澳大利亚国防部长理查德-马尔斯（Richard Marles）3月19日周日表示，澳大利亚"绝对"没有承诺在任何有关台湾的军事冲突中支持美国，以换取购买美国核动力攻击潜艇的协议。

澳大利亚、美国和英国于上周一公布了长达数十年的奥库斯（AUKUS）项目。堪培拉将购买美国的弗吉尼亚级军用潜艇，英国和澳大利亚最终将生产和运营一个新的潜艇级别SSN-AUKUS奥库斯。

澳大利亚中左翼工党政府表示，鉴于中国在该地区的军事加强（称为二战以来最大军事扩张），这笔3680亿澳元（2460亿美元）的交易是必要的。

当被问及澳大利亚是否向美国承诺，在台湾冲突期间提供帮助，以换取获得潜艇的机会时，马尔斯告诉ABC电视台，"当然没有，也没有寻求任何承诺"。

路透社说，中国将“民主治理”的台湾视为自己的领土，并从未放弃以武力夺回该岛的选择。美国总统拜登（Joe Biden）曾表示，在中国"前所未有的攻击"的情况下，美国将保卫台湾。

根据受到亚洲盟友欢迎但被北京称为“核扩散”行为的奥库斯AUKUS协议，美国将在2030年代初，向澳大利亚出售三艘由通用动力公司建造的潜艇，澳大利亚还可以选择再买两艘。

澳大利亚贸易部长唐-法雷尔(Don Farrell)周日3月19日表示，尽管有奥库斯AUKUS，但他有信心按计划访问中国，与他的中国同行会面。法雷尔上个月说，他这次访华会晤将是澳中关系解冻的一个信号。

根据他接受天空新闻采访的政府记录，他表示，希望总理安东尼-阿尔巴内斯今年访问中国。

奥库斯AUKUS计划将在未来四年内，开始投资60亿澳元（40亿美元），以扩大一个潜艇基地和澳洲的潜艇船厂，并培训技术工人。

澳大利亚还将提供30亿澳元用于扩大在美国和英国的造船能力，其中大部分用于加快美国弗吉尼亚级潜艇的生产。

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