雅典动物园正在拯救这只垃圾中发现的幼虎

希腊/幼虎

被遗弃在阿提卡动物园外的白虎幼崽在动物园医务室喝水。2023年3月17日希腊雅典。

希腊的兽医们正在努力拯救一只被遗弃在雅典动物园门外垃圾桶中的白虎幼崽，据信它是非法野生动物走私贸易的受害者。

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路透社3月17日雅典报道，一名清洁工2月28日在阿提卡动物公园停车场的一个垃圾桶下发现了这只三个月大的白虎，他通知了动物园老板。

这个动物园的创始人勒苏尔（Jean-Jacques Lesueur）说：“这是有史以来第一次有这样的动物被扔在我们动物园外面”。“我的意思是，我们有一些动物被抛弃的案例，但通常这些都是被遗弃的宠物，比如小狗、小猫、乌龟......但老虎？从来没有过”。

动物园的监控录像显示，前一天晚上12点前，一辆车开到了垃圾箱前。勒苏尔Lesueur说，当局正试图追踪车牌。

这只白老虎幼崽很瘦，而且脱水，情况很严重。

动物园的兽医普萨鲁达基（Noi Psaroudaki）说，"当我第一次看到这只幼崽时，我无法相信眼前的一切，说实话，我无法相信一只动物会处于这样的状态"。"它可能被喂养了不当的饮食，严重缺乏维生素和矿物质，使得骨骼非常脆弱"。

X光片还显示，这只幼虎的一条后腿被植入了一枚金属针。

动物园创始人勒苏尔说，如果这只老虎能活下来，它将不得不被重新安置到一个避护所。因为这个动物园没有他的同类动物。他还说，国际野生动物和动物福利组织已经与动物园联系，希望帮助。

动物园的首席猫科动物饲养员安德里亚·塞尔尼（Andrea Cerny）说，由于老虎的体型、饮食和攻击性，它们很难照料。

这位首席猫科饲养员还强调说，"老虎绝对不能成为宠物。它是一种非常危险的动物，有非常大的杀戮本能"。"这些宠物老虎后来大多会被遗弃或杀害"。

据欧洲刑警组织称，在欧洲，野生动物贸易是一项十亿欧元的生意，亚洲和非洲是向欧洲买家出售外来动物的常见产地。

希腊野生动物救援协会（ANIMA）的负责人加诺蒂（Maria Ganoti）说："我们知道有动物非法进入希腊，有蛇、有老虎，就像这只，这已经不是第一次有老虎进来。这个救助动物协会经常处理被遗弃的野生动物，比如蛇和鳄鱼。

加诺蒂说，"这些动物通常来自土耳其，或塞浦路斯等入境点，但希腊也已开始成为通往欧洲其他地区的入境门户。"

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