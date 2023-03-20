习普“非正式”单独会谈，华盛顿呼吁世界“不要上当受骗”

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习近平和普京周一进行“非正式”单独会谈，两人讨论了中国提出的和平计划，华盛顿呼吁世界“不要上当受骗”。

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法新社报道，普京周一称赞习近平在乌克兰问题上的立场是“平衡的”，并表示，在中国国家主席的莫斯科之行之初，他“尊重地”考虑了北京提出的和平计划。

面对北京对莫斯科的支持，美国和欧盟周一通过宣布新的军事援助来表明他们对乌克兰的支持。

美国国务卿布林肯则呼吁世界“不要因中国提出的解决乌克兰冲突的提议而上当受骗”。

希望自己的外交影响力能与经济实力相称的中国，正在做出调解人的姿态，并于上个月发布了一份文件，特别呼吁莫斯科和基辅投入和平谈判。

根据法新社，普京在克里姆林宫与习近平会晤开始时说，“我们始终对谈判进程持开放态度。毫无疑问，我们将讨论所有这些问题，包括您的倡议，我们尊重它”。

普京补充说，“我知道您（……）在最紧迫的国际问题上持公平和平衡的立场。”

根据习近平讲话的俄文官方翻译，中国国家主席则称赞了北京和莫斯科之间的“密切关系”。

习近平和普京周一的“非正式”单独会谈持续了四个半小时。结束时，俄罗斯总统普京将他的客人习近平送到了克里姆林宫的外边。

习近平和普京将于周二举行更正式的讨论，预计将签署协议以深化俄中合作，特别是在经济领域的合作。

面对北京对莫斯科的支持，欧盟周一表示，已拨款20 亿欧元用于购买火炮弹药并向乌克兰军队运送。

随后，华盛顿宣布了一笔新的3.5亿美元的援助，并向基辅保证，“只要有必要”就会提供支持。

在一家俄罗斯报纸上发表的一篇文章中，习近平将他的俄罗斯之行描述为是“友谊、合作与和平之旅”。

对普京来说，习近平的访问非常重要，因为普京在西方越来越孤立，而且国际刑事法院上周还对普京发出了通缉令。

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