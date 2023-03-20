博雷利：欧盟认为对普京发出逮捕令的决定是问责进程的开始

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）3月19日通过声明表示，“国际刑事法院的决定标志着问责过程的开始，让俄罗斯领导人对他们在乌克兰犯下的暴行负责”。国际刑事法院17日向普京发出逮捕令。法官认为，普京对发生在乌克兰被占领土上的战争罪行负有个人刑事责任。

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博雷利在周日发表的声明中指出：“欧盟注意到国际刑事法院第二预审分庭决定对俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京和总统办公室儿童权利专员玛丽亚·利沃瓦-贝洛娃发出逮捕令，指控他们在乌克兰局势中犯有非法驱逐和非法转移儿童的罪行。”

博雷利表示：“正如欧盟成员国国家元首和政府首脑在2022年12月15日所强调的那样，欧盟欢迎并鼓励进一步努力确保充分追究与俄罗斯对乌克兰的侵略战争有关的战争罪和其他最严重罪行。”

博雷利表示：“欧盟认为，国际刑事法院的决定是问责进程的开始，让俄罗斯领导人对他们在乌克兰命令、促成或实施的罪行和暴行负责。欧盟还表示支持国际刑事法院检察官在乌克兰进行的调查，并呼吁所有缔约国给予充分合作。”

国际刑事法院是一个独立的司法机构，对受到种族灭绝、危害人类罪和战争罪指控的人具有管辖权。该法院是由1998年通过的《国际刑事法院罗马规约》所设立，而俄罗斯和乌克兰均不是该条约的缔约国。

据了解，全球三分之二的国家都受《国际刑事法院罗马规约》约束，包括所有欧盟成员国。

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