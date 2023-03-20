岸田文雄访印发布印太构想新计划 拟投入750亿美元投资

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日本首相岸田文雄3月20日在印度新德里发表演讲，发布了面向实现“自由开放的印度-太平洋”（FOIP）愿景的新计划。考虑到俄罗斯和中国的动向，岸田文雄强调维持国际秩序的重要性，表态将在对确保海空安全加强支持的同时，扩充日本官方发展援助（ODA）规模。他提出到2030年，日本官方和民间将携手向印太地区投入750亿美元以上资金用于基础设施，并与其他国家共同发展。

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据日本外务省介绍，岸田文雄周一应邀在新德里智库-印度世界事务委员会 (ICWA)发表了题为“印度-太平洋的未来—日本关于‘自由开放的印度-太平洋’的新计划——‘与印度一起，作为不可缺少的伙伴’”的政策讲话。印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）代表印度政府出席该活动。

岸田文雄在讲话中提出，在国际社会处于历史转折点的时候，“自由开放的印度-太平洋”的愿景比以往任何时候都更加重要，其目标是引导国际社会朝着合作而不是分裂和对抗的方向发展。

岸田文雄强调，即使在这个历史转折点，“自由开放的印度-太平洋”的基本概念仍然不变，并介绍了该愿景的核心原则，如捍卫自由和法治，尊重多样性、包容性、开放性。基于这些原则，作为今后应该采取的方法，他提出了“通过对话制定规则”，各国之间的 “平等伙伴关系”，以及以“人”为中心的方法。

岸田文雄还表示，日本将加强与其他国家的协调，扩大共享“自由开放的印度-太平洋”愿景的国家圈子，并本着共同创造的精神指导工作。

随后，岸田文雄提出了依照“自由开放的印度-太平洋”愿景进行合作的新“四大支柱”，即和平原则与繁荣规则；以印太方式应对挑战；多层次的连通性；以及将安全和安全使用海洋的努力扩展到空中。他具体解释了通过在气候变化、粮食安全、全球卫生和网络安全等广泛领域纳入现实和务实的合作来扩大该愿景的计划。他还宣布向日本-东盟一体化基金提供1亿美元的新赠款。

此外，岸田文雄表示，在扩大“自由开放的印度-太平洋”的合作方面，日本将参与官方发展援助的战略使用，以各种形式扩大日本的官方发展援助规模，并从这个角度出发，修订日本的《发展合作宪章》，为未来十年的官方发展援助计划制定指导方针。

岸田文雄并宣布，日本将启动“提供型”合作，引入“民间资金动员型”赠款援助的新框架，并推进日本《国际协力银行法》的修订。他还宣布，到2030年，日本将在印太地区的基础设施建设方面调动总额超过750亿美元的官方和民间资金，并与其他国家共同发展。

演讲最后，岸田文雄强调，印度是实现“自由开放的印度-太平洋”愿景不可或缺的伙伴，日本将与包括东盟国家在内的许多国家合作。他还表示，作为今年七国集团（G7）轮值主席国，日方将与印方合作，促进由印度主办的二十国集团（G20）会议的成功。他期待着欢迎莫迪总理于5月访问广岛，并期待9月再次到访印度。

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