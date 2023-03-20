日德防长会谈同意加强在印太地区的军事合作

日本/德国/印太

日本防卫大臣滨田靖一3月18日在防卫省与来访的德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）举行会谈，就在防卫装备品和技术方面加强合作的方针达成一致。双方同意推进德军在印太地区的活动，届时强化与日本自卫队的联合训练及部队间交流。

广告 继续浏览后续

据日方介绍，滨田靖一在会上欢迎皮斯托里乌斯作为16年来首次访问日本的德国国防部长的到来。他还高度评价了德国为印太地区的和平与稳定作出积极贡献的强烈意愿，2021年德国海军“拜仁”号护卫舰和2022年德国空军台风战斗机在印太地区的部署就体现了这一点。

滨田靖一表示，希望与皮斯托里乌斯合作，进一步推进日德防务合作和交流，以支持双方对自由开放的印度-太平洋地区的共同承诺。作为回应，皮斯托里乌斯表示，德国将继续参与印太地区事务，并希望进一步加强德日防务合作和交流。

滨田靖一向皮斯托里乌斯介绍了日本政府去年底制定的新版《国家安全保障战略》等安保文件，以及日本获得必要的防卫预算的目标，并彻底强化防卫力，包括获得“反击能力”。作为回应，皮斯托里乌斯向滨田介绍了由朔尔茨总理在去年俄乌战争爆发后提出的“时代转折”（Zeitenwende）概念对德国武装力量的影响。

日方称，两国防长还讨论了双边防务合作和交流，并同意密切协调，以实现德国联邦国防军未来在印太地区的部署，以及在该场合的联合演习和交流。他们还同意寻求一个有利于日本自卫队和德国联邦国防军联合活动的法律框架，并进一步深化在国防设备/技术领域的合作。

德国国防部的新闻稿指出，“两位防长磋商的重点是安全和军事合作。鉴于具有挑战性的全球和区域安全形势，日本去年决定放弃其几十年来的安全政策克制。正如德国现在鉴于时代转折而再次加大对国家和联盟防御的投资一样，日本也计划大规模增加其国防开支。”

德方称，自德国政府于2020年9月发布《印太外交政策指导方针》以来，德国加强了与日本的安全政策和军事合作。印太指导方针在安全政策领域的总体目标是维护基于规则的国际秩序。自由海上航线和该地区的稳定对于欧洲的安全与繁荣也至关重要。

在访问东京期间，皮斯托里乌斯证实，与日本成功的军事合作将继续下去。“我们讨论了未来更紧密合作的可能性。近年来已经成功建立了很多，但各自安全政策环境的变化导致了两国的转折点。在欧洲，它关注乌克兰和来自俄罗斯的威胁，而在印太地区，朝鲜、俄罗斯和中国这三个大国的情况很特殊，”皮斯托里乌斯说。

除了军事合作外，皮斯托里乌斯和滨田靖一还讨论了印太地区的安全局势。德国和日本在该地区的局势方面有着密切的合作：自2021年3月以来，两国能够根据双边保密协议相互交换高度机密的数据。德方称，两位部长重申，他们为和平、自由和安全并肩站在一起。

近年来，印太地区的紧张局势有所加剧。皮斯托里乌斯表示：“印太地区对世界贸易和全球供应链和价值链具有突出的重要性。这强调了德国和日本在安全领域合作的重要性。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅