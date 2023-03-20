普京和习近平的非正式会谈结束，持续了四个半小时

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据俄新社报导，俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平3月20日在克林姆林宫举行的非正式会谈结束，持续了四个半小时。会谈在莫斯科时间下午16:30左右以面对面的形式开始。双方将在随后的晚宴上继续交流。报导称，两国元首讨论了双边合作和乌克兰局势以及北京提出的解决该问题的计划。

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据悉，两国领导人的正式会晤将于莫斯科时间周二下午15:00在大克里姆林宫举行。这是中国领导人连任后首次出访，时间为3月20日至22日。自2013年以来，习近平已作为国家元首八次访问俄罗斯，比任何其他国家元首都多。在过去十年中，普京和习近平总共以各种形式会晤了40多次。

当地时间下午1时许，习近平乘坐的专机抵达莫斯科伏努科沃专机机场。习近平步出舱门时，俄罗斯副总理切尔内申科等政府高级官员在舷梯旁热情迎接。据俄罗斯卫星社报导，习近平一行的车队从伏努科沃机场出发驶到克里姆林宫。

普京在与中国领导人会见时称他为“尊敬的主席先生，亲爱的朋友”。这是普京第一次当面祝贺习近平再次当选为国家主席。对此，普京强调：“这是因为中国人民和人民代表对你过去十年工作的高度肯定。”

普京谈到：“近几年，中国实现了发展的巨大飞跃。这使全世界产生了真正的兴趣，我们甚至有些羡慕中国”。他还提起了中方最近提出的“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”的倡议，并称俄方已经“认真研究了”这份文件，打算稍后进行讨论。

普京说：“我知道你本人和我们所有的中国朋友都非常关注中俄关系的发展，并对当前大多数国际问题采取公正和平衡的立场。我们也仔细研究了你们关于解决乌克兰严重危机的建议。当然，我们将有机会讨论这个问题。”

普京说：“我们知道你们是从正义原则和遵守国际法基本规定、所有国家不可分割的安全出发的。你也知道我们始终对谈判进程持开放态度。当然，我们将讨论所有这些问题，包括你们的倡议，我们当然会尊重这些问题。”

普京表示：“总的来说，我们在国际舞台上的相互协作肯定有助于加强世界秩序和多极化的基本原则。在经济合作领域有许多问题。明天我们将能够与我们的伙伴和同事谈论这个问题。今天我非常高兴，你找到了机会，找到了时间，今天晚上来到这里，在非正式、友好的气氛中冷静地谈论我们感兴趣的所有问题。”

随后，习近平在发表书面讲话时说道：“尊敬的普京总统，我也称你为我亲爱的朋友，我非常高兴能够应你之约再一次访问俄罗斯，并且是在我连任国家主席之后的首访，首访国家。”

习近平说：“你提到了10年之前我首任国家主席之后，选择的首选国就是俄罗斯。刚才你提及我也是记忆犹新，历历在目。中方高度重视中俄关系，它有着历史逻辑，因为我们互为最大的邻国，也是战略协作伙伴国。这样的定位决定了我们彼此之间有着非常密切的关系。”

习近平感谢普京在他二十大连任中共总书记及连任国家主席后第一时间发来贺电。

习近平还谈到了俄罗斯明年将举行总统选举，并称“在总统先生的坚强领导下，俄罗斯繁荣发展取得了长足的进步，我坚信俄罗斯人民一定会继续予以总统先生坚定的支持 ”。报导指，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫之后告诉媒体称，这与普京尚未正式宣布的总统提名无关，只是中国领导人对这种前景的评估。

发言中，习近平表示：“确实我们两个国家有很多相同或相似的奋斗目标 。我们都为了我们各自国家的发展繁荣作出努力。中国，我们提出了下一步要建设中国式现代化，贵国也有一些非常宏伟的发展目标；在这方面，我们可以通过合作，共同努力来促进我们对这种目标的实现。”

习近平感谢普京历来对中国发展建设的肯定，赞扬和支持，并称“我们愿意中俄之间的战略伙伴关系，一方面维护国际公平正义，一方面促进我们国家的共同繁荣发展。”

习近平再次感谢普京邀请双方进行“非正式，一对一，朋友之间的交谈”，“我非常愿意和你就两国关系和我们共同关注的各方面的问题深入地交换意见。”

据俄罗斯卫星社报导，此后，两国元首进行面对面闭门会谈。谈话一直持续到晚餐。普京和习近平在晚宴上继续沟通。领导人的菜单上有七道菜，包括：远东海产品制作的凉菜；鹌鹑肉饼；鲟鱼汤；石榴果子露。主菜是樱桃汁鹿肉或伯朝拉河白北鲑。晚餐后，还有“巴甫洛娃甜点”（Pavlova dessert）奉上。

据塔斯社报导，来自俄罗斯季夫诺莫尔斯科耶(Divnomorskoye)酒庄的两款葡萄酒，即2020年份的“东坡”和“西坡”葡萄酒，被选来搭配晚宴。

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