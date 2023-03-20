普京：欢迎中国愿为解决乌克兰危机发挥建设性作用

俄罗斯/中国/国际

据俄新社报导，在中国国家主席习近平进行国事访问前夕，俄罗斯总统普京为《人民日报》撰写了一篇题为《俄罗斯与中国——面向未来的伙伴关系》的署名文章。普京在文章中表示，“我们赞赏中国对乌克兰事件采取的平衡立场，以及对其历史背景和根本原因的理解。我们欢迎中国愿意为解决危机发挥建设性作用。”

广告 继续浏览后续

普京在这篇3月19日刊登于克林姆林宫网站的长文中写道：“在中国国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问前夕，我很高兴有机会在最大、最权威的世界刊物之一的版面上向友好的中国人民发表讲话。这一重大事件再次证明了俄中伙伴关系的特殊性，这种伙伴关系始终建立在相互信任、尊重彼此主权和利益的基础上。”

普京称：“我们对即将进行的谈判抱有很高的期望。我们坚信，它们将为整个双边合作领域注入强大的新动力。这对我来说也是一个很好的机会，可以见到我们关系最亲密的老朋友。我们在2010年3月见到了习近平同志，当时他率领一个大型中国代表团访问莫斯科。我们的第一次会面非常务实，同时又真诚友好。这种交流方式给我个人留下了深刻的印象。”

普京称：“我知道中国人非常重视友谊和人际关系。圣人孔子说过：‘有朋自远方来，不亦乐乎！’ 这绝非巧合。我们俄罗斯人也欣赏这些品质，对我们来说，真正的朋友就像血脉相连的兄弟。在这一点上，我们的人民是非常相似的。”

普京称：“三年后，大约在同一个三月的日子里，我们在俄罗斯首都再次见面。当时，习近平就任中华人民共和国（КНР）主席后首次对我国进行国事访问。那次会晤奠定了俄中关系多年的基调和动力，成为俄中关系特殊性的明证，确定了两国加速和可持续发展的方向。”

普京称：“十年过去了，按照我们两国历史的标准，受数百年睦邻友好合作传统纽带的束缚，这只是一瞬间。在此期间，世界发生了很多变化，而且往往不是变得更好，但最主要的东西没有变——牢固的俄中友谊，这种友谊不断加强，造福于我们国家和人民。双边关系取得的进展令人瞩目。”

普京说：“俄中关系达到了历史最高水平，并在不断加强，质量优于冷战时期的军事政治联盟，没有领导者和追随者，没有限制或禁忌话题。我们的政治对话变得非常互信，战略互动变得全面并正在进入新时代。习近平主席和我会面了大约 40 次，并且总是找时间和机会以各种官方形式和‘不打领带’的方式进行交流。”

普京提及，俄中“关系的优先事项之一是贸易和经济伙伴关系。到2022年底，本已稳固的双边贸易翻了一番，达到1850亿美元。这是一个新记录。我们拥有充分的理由预测，今年俄中贸易额就将突破2000亿美元，而不是2024年。与此同时，重要的是，在相互贸易中以本国货币结算的份额正在增加，我们的关系变得更加主权化。”

普京称，“长期联合计划和规划正在顺利落实。例如，俄中‘西伯利亚力量’干线天然气管道在其规模上毫不夸张已成为‘世纪交易’。俄罗斯石油和煤炭供应量大幅增加。在我们的专业人员参与下，在中国正建设新的核电机组，中国企业在积极参与液化天然气项目，工农业合作正在加强。我们一起探索太空，开发新技术。”

普京谈到：“俄罗斯和中国是拥有古老独特传统和巨大文化遗产的大国。现在，与大流行相关的对相互接触的所有限制已解除，重要的是尽快加大人文和旅游交流，从而促进巩固俄中伙伴关系的社会基础。”

在国际方面，普京写道：“与一些称霸、挑拨离间的国家不同，俄罗斯和中国是在字面上和形象上架起桥梁。因此，去年，我们的边境地区在早已成为‘友谊之河’的阿穆尔河上通过两座桥梁连接起来。在地球的‘风浪’中，我们在国际事务中密切合作，并肩站在一起‘有如湍流中的磐石’，我们有效协调对外政策立场，应对共同威胁，回应现代挑战。我们积极推动上海合作组织、金砖国家等民主多边结构，权威和影响力不断增强，新伙伴新朋友不断增加。结构共轭的工作也有同样的目的欧亚经济联盟和‘一带一路’倡议。”

普京称：“与志同道合的国家一道，我们两国一贯主张建立一个以国际法为基础、而不是以满足‘黄金十亿人’需求的某些‘规则’为基础的更加公正的多极世界秩序。俄罗斯和中国一贯致力于在本地区和全世界建立平等、开放、包容、不针对第三国的安全体系。在这方面，我们注意到中国‘全球安全倡议’的建设性作用，该倡议与俄罗斯在该领域的见解是一致的。”

普京称：“我们看到外部地缘政治格局正经历巨大变化。‘西方集体’越来越绝望地抱住过时的教条和自己正在逝去的主导地位，赌上诸多国家和民族的命运。美国对俄罗斯和中国以及所有不屈服于美国强权的人实行并行遏制的路线正变得越来越激烈和咄咄逼人。国际安全与合作架构正在瓦解。俄罗斯被宣布为‘迫切威胁’，中国被称为‘战略竞争对手’。”

普京称：“我们感谢中国对发生在乌克兰的事件采取的平衡态度，以及对其背景和真正原因的理解。我们欢迎中国愿为解决危机发挥建设性作用。就像中国朋友一样，我们主张严格遵守《联合国宪章》，尊重包括人道主义法在内的国际法准则。致力于安全不可分割的原则，而北约联盟在严重违反这一原则。我们对可能破坏全球核安全的不负责任和纯粹危险的行动深表关切。必须取消的非法单边制裁是不可接受的。”

普京写道：“俄罗斯对乌克兰危机的政治外交解决方案持开放态度。然而，早在2022年4月，和谈就没有被我们终止。和平进程的未来完全取决于在考虑到当前地缘政治现实的情况下认真会谈的意愿。不幸的是，向俄罗斯提出的最后通牒要求只说明与这种现实隔绝，并且对寻找摆脱当前局势的方法不感兴趣。”

普京接着再次老调重弹，并称“与此同时，由西方挑起并极力推波助澜的乌克兰危机在今天最为引人注目，但绝不是维护国际主导地位和单极世界秩序意图的唯一表现”。他续称，“不能不清楚，北约准备通过向亚太地区渗透来试图为其活动增加全球范围。一些势力执意将整个欧亚空间分裂为‘排他性俱乐部’和军事集团网络，旨在遏制我们两国的发展，损害我们的利益。然而，没有人能做到这一点。”

文章最后，普京表示：“今天，俄中关系实际上是地区和全球稳定的基石，刺激经济增长，并在国际事务中充当积极议程的保证者。这种关系是大国之间和谐与创造性合作的典范。我相信，基于两国人民的战略选择，我们的友谊和伙伴关系将继续发展壮大，造福于俄中两国的福祉和繁荣。毫无疑问，中华人民共和国主席此次对俄罗斯的访问将对此起到促进作用。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅