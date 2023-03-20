核潜艇是否将用于保卫台湾？澳防长：没给美国任何承诺

美澳英三国领导人上周宣布，澳大利亚将从美国购买核动力攻击潜艇，以实现其舰队的现代化。3月19日，澳大利亚国防部长理查德-马勒斯就此接受AuBC（澳大利亚广播公司）电视台采访时表示，澳大利亚没有做出任何在未来台湾冲突中支持其盟友，以换取美国核动力潜艇的承诺；澳大利亚的安全不能脱离区域稳定和集体安全，核潜艇挂旗之际的任何决定都将基于届时的澳大利亚政府而非任何其他国家。点击以下内文视频了解详情。

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02:21 澳大利亞國防部長馬勒斯 © AP

澳大利亚国内的批评声音认为，美国不会交出多达五艘的弗吉尼亚级潜艇，除非澳大利亚保证会在与中国因台湾发生冲突时用到这些潜艇。但马尔斯在刚刚过去的周日告诉澳大利亚广播公司，澳大利亚政府没有就台湾问题“向美国明示或者暗示过任何保证”。

马尔斯指出，“有关未来的任何冲突，澳大利亚会做什么或不做什么，将是届时的澳大利亚政府需要考虑的事情。 的确核动力潜艇具有在战争背景下作战的能力，但它的主要目的是为区域稳定和集体安全做出贡献...考虑到澳大利亚当今与世界，特别是与东南亚和东亚的连结，除非澳大利亚的区域集体安全和基于规则的秩序得到维护，否则保卫澳大利亚并没有多大意义”。

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