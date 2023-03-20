欧盟重申支持国际刑事法院向普京发逮捕令

欧盟

欧盟外交部长和国防部长周一举行会议，希望能敲定一项计划向乌克兰提供急需的炮弹，并加强欧洲的国防工业。正值国际刑事法院决定以战争罪为由对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京发出逮捕令，欧洲多国外交部长周一重申了他们对国际刑事法院的支持。点击以下内文视频了解详情。

广告 继续浏览后续

02:49 Josep Borrell © AP

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示：“尽管俄罗斯政府对国际刑事法院的决定嗤之以鼻，说，反正俄罗斯也不是该协议的签署国，但让我们看看实际后果吧：如果普京总统前往签署该国际条约的130多个国家之一，他就应该立即被捕”。

法国外交部长科隆纳在布鲁塞尔参加与其他欧洲部长的会议时也表示：“国际刑事法院发出的信息是，没有任何责任人，没有犯罪链中的任何环节可以逃避司法制裁”，“因此我想重申法国对国际刑事法院的大力支持”。

立陶宛外交部长兰茨贝吉斯说：“我们一直被告知，很难想象我们可以触及那些对在乌克兰犯下的罪行负有政治责任的人，但国际刑事法院表明，这是可能的。所以我今天向同事们提出的请求是，我们不能就此止步，我们应该对那些应对侵略罪负责的人设立一个特别法庭”。

德国外长贝尔伯克表示：“为了确保乌克兰的和平和正义，责任问题在此时显得尤为重要。我们也应该追究那些应对这场残酷战争、这些战争罪行负责的人的责任。人权理事会明确表示，杀害平民，特别是从乌克兰东部绑架儿童是一种战争罪，因此国际刑事法院对俄罗斯总统发出的起诉书或逮捕令是一个重要信号，因为没有人可以凌驾于法律之上，没有人可以凌驾于国际人道主义法之上”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅