美国安会发言人：俄中想在全球范围内改写游戏规则

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美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比(John Kirby) 3月19日在受访时表示，俄罗斯和中国正试图撼动国际秩序。他指出，美方将密切关注即将举行的俄中首脑莫斯科会谈的结果。

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约翰·柯比周日在接受福克斯新闻频道节目采访时称，中国和俄罗斯“是两个对这一基于规则的国际秩序感到不满的国家，而这一秩序是美国和我们这么多盟友和伙伴自二战结束以来建立起来的” 。约翰·柯比补充说：“他们想在全球范围内改写游戏规则。”

约翰·柯比提及，美国将仔细观察中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京本周在莫斯科举行的备受瞩目的会晤会产生什么新的动态。

约翰·柯比谈到，“他们一直在加强合作和关系，当然是在最近”。中国外交部2月24日发布了“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”12点声明。约翰·柯比在节目中告诉主持人说，拜登政府仍然对中方在这场战争中的意图心存疑虑。

约翰·柯比表示：“我们以前曾说过，我们今天还要重申，如果这次会议结束后，产生某种停火的呼吁，那么，那将是不可接受的；因为那一切都将做的是，批准俄罗斯迄今为止的征服。”

约翰·柯比还提到，希望中美首脑保持开放的沟通渠道，特别是在双方关系紧张时期。他并指，当合适时机到来时，预计两国首脑将进行通话。

此外，约翰·柯比在采访中表示：“我们希望，而且我们以前也说过，习主席会打电话和泽连斯基总统交谈，因为我们相信，中方需要由此得到乌克兰的观点。”

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