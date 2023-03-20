美国宣布对乌追加价值3.5亿美元军援 欧盟通过对乌提供1百万枚炮弹提案

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美国拜登政府3月20日宣布通过“总统拨款权”向乌克兰提供价值3.5亿美元的新一轮安全援助，包括海马斯多管火箭炮弹药、155毫米口径炮弹等物资。此外，17个欧盟成员国和挪威当天同意联合采购弹药，以援助乌克兰并补充自己的库存。爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）周一介绍称，“我曾提议欧盟成员国联合为乌克兰采购100万枚炮弹。很高兴欧盟外交部长和国防部长们今天批准了这一倡议。”

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周一通过声明宣布：“本周，当俄罗斯对乌克兰的不合理的侵略战争继续以巨大的人类代价进行时，我们再次被提醒乌克兰人民的无限勇气和坚定决心，以及整个国际社会对乌克兰的强烈支持。”

布林肯宣布：“今天，根据拜登总统的授权，我授权我们第34次为乌克兰抽调美国武器和装备，价值3.5亿美元。这一军事援助计划包括为乌克兰用于自卫的美国提供的海马斯多管火箭炮和榴弹炮提供更多弹药，以及布拉德利步兵战车的弹药、高速反辐射导弹、反坦克武器、河岸巡逻艇和其他装备。”

布林肯指出：“我们赞扬50多个国家一起为乌克兰捍卫其主权和领土完整提供支持。”

布林肯重申，“俄罗斯今天独自就可以结束这场战争。在俄罗斯这样做之前，我们将与乌克兰团结在一起，无论需要多长时间”。据五角大楼介绍，该授权是自2021年8月以来第 34次从美国国防部的库存中为乌克兰提取装备，价值高达3.5亿美元。

布鲁塞尔方面，欧盟已经达成一项协议，在未来12个月内向乌克兰提供100万枚炮弹。依照计划，欧盟国家将既从自己的库存中捐赠炮弹，也会联合为乌克兰购买新的炮弹。它还为欧盟帮助其成员国为乌克兰集体购买导弹留下了可能性。该计划还设定了一个目标，即在10月之前“以最快的方式联合采购”这些炮弹。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周一向记者介绍称：“（今天）我们商定了什么？三条轨道。第一条轨道：从欧洲和平基金(EPF) 中拿出10亿欧元，用于偿还立即提供弹药的成员国。如果乌克兰要求的话，包括155毫米口径炮弹和导弹。这一点，来自（欧盟）国家库存或来自待定的订单——正在进行但已经订购的库存。”

博雷利补充说：“第二条轨道：另外10亿欧元用于偿还联合采购——再次明确：155毫米口径炮弹和导弹，如果乌克兰、欧洲（国防）工业和挪威要求的话。这将通过一个由欧洲防务局（EDA）领导的项目或一个牵头国家的框架来完成。目标是交付，而且是快速（向乌克兰）交付。”

博雷利说：“而第三条轨道是提高欧洲工业的能力。但关于第二条轨道，我想说得更具体一些。就目前而言，17个（欧盟）成员国和挪威今天已经签署了《欧洲防务局的项目安排》。我知道，很快会有更多的国家加入。由于实际的程序，不是每个（欧盟）国家都能在今天签署，但我认为，我们将有超过20个成员国参与这个项目。因此，该项目进展顺利，应在5月底前与业界通过合同。”

博雷利表示：“第三条轨道（旨在）提高欧洲国防工业的能力，以增加需求和补充我们军队的库存；生产更多；并减少生产时间。而在这里，欧盟委员会将需要发挥其作用。因为我们所处的情况，不幸的是，不是我们在过去60年里所处的情况；当时，（我们）欧洲人，我们一直在通过经济一体化和共同繁荣来建设和平。现在，不管你喜不喜欢——当然，我们不喜欢（这种情况）——我们必须面对我们边界的战争，支持一个处于战争中的国家。”

博雷利指出：“在过去的20年里，自从冷战结束以来，（我们）欧洲人一直在降低我们的军事能力，这是事实。我们的军费开支减少了两倍，根据我掌握的数字，我们的弹药产量减少了四倍。现在，突然之间，我们需要增加这些开支，因为环境发生了巨大变化。”

博雷利说：“今天，欧盟外交事务委员会已确认同意这种三轨制方法。我可以，而且我必须强调这一决定是多么重要。从其雄心来看：我们将在非常紧迫的期限内工作，因为目的是在一年内提供100万枚炮弹。从范围上看：我们将现有库存的交付与新产品的联合采购相结合。按其资金量计算：我们谈论的是20亿欧元的补偿。请记住，报销额度或多或少占成本的55%-60%，因此，从实际情况看，我们谈论的支出是这个数字的两倍。”

博雷利指出：“因此，我们使用了商定的欧洲和平基金的补充资金。由于知道将有更多的需求，不仅是乌克兰，还有世界上更多的国家，欧盟外交事务委员会还同意考虑将欧洲和平基金的总体财政能力进一步增加35亿欧元。我不是说委员会已经同意增加（金额），而是考虑进一步增加，这是第一步。”

博雷利说：“我认为这是欧盟团结和准备就绪的一个非凡表现——奋发有为及工作迅速。这清楚地证明了欧盟支持乌克兰自卫权的决心。我们必须在其他事情上，在其他方面开展工作，但对今天来说，重要的是有了一项快速的决定。”

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