【视频】习近平访俄的“和平”之旅

中国/俄罗斯/乌克兰危机

中国国家主席习近平周一（3月20日）开始对俄罗斯进行为期三天的国事访问，当天他在俄罗斯报官方媒体发表署名文章，称即将对俄访问是一次“友谊之旅、合作之旅、和平之旅。”

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法国电视France24上海特约记者Lou Kisiela的报道说，中国领导人希望开启中俄两国关系的新篇章，将对俄关系称之为两个大国之间关系的典范。习近平与普京已会面过40次，而第一次恰好是在整整十年前。

此次会面是习近平刚刚获得了前所未有的第三个国家主席任期，尤其是，此次会面将使他成为在国际刑事法院上周五以战争罪对普京发出逮捕令后，第一个与普京握手的国家元首。

中国和俄罗斯都不承认国际刑事法院的管辖权。

记者注意到，习近平在他的文章中提到了乌克兰，但使用的是乌克兰危机。自2022年2月24日以来，中国从未使用过“战争”一词，更没有使用过“入侵”一词。正如评论所说，这次对莫斯科的三天访问，是对普京的强有力的外交支持。

点击视频，收看法国电视France24上海特约记者Lou Kisiela的报道

02:36 习普会（文档图片） © France24 视频截图

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