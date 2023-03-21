乌官员：目前没有证据表明中国向俄罗斯提供武器

乌克兰/俄罗斯/中国

乌克兰国防部情报总局发言人尤索夫(Andrii Yusov)3月20日在受访时表示，目前没有关于中国向俄罗斯供应武器的事实。

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据乌克兰国家通讯社报导，尤索夫在接受《联合新闻》电视马拉松采访时说：“我们目前不是在谈论武器，也没有记录到这样的事实。当然，当我们谈到今天中国领导人对所谓俄罗斯联邦的访问时，这是一个强大的国家、一个强大的地区国际领导人对一个正在遭受地缘政治失败的国家和政权的访问，（俄罗斯）在经济、外交政策和所有方面都处于死胡同。”

尤索夫补充说：“当然，作为一个务实的地缘政治参与者，中国领导人和中国将在所谓的俄罗斯联邦领土上加强他们在该地区的地位，保护他们自己的经济和其他国家利益。即完全的自身利益。俄罗斯将变得越来越不像一个主体，而越来越依赖于其他参与者、其他主体。好吧，实际上，普京的政权将继续削弱。”

同时，尤索夫指出，乌克兰情报部门正在核查中方供应步枪或防弹衣的信息，但没有记录到任何合作事实。

尤索夫谈到：“在某些情况下，普京政权，俄罗斯联邦从公开来源购买无人机和民用商品，并使用这些商品的微芯片。但是，没有武器交付的证据被记录下来。乌克兰密切关注。”

据乌克兰国家通讯社报导，中国国家主席习近平周一开始对俄罗斯进行访问。乌克兰外交部表示，乌方希望中方利用对俄罗斯的影响力，结束其对乌克兰的侵略战争。

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