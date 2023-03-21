习近平访俄，俄罗斯人怎么看？

3月21日的莫斯科市中心熙熙攘攘，当地许多人都知道，中国领导人习近平对俄罗斯进行非常重要的国事访问。昨日普京和习近平在克里姆林宫会面时，互相称呼为“亲爱的朋友”，今日进行的是更正式的会谈。对于本次习近平到访，莫斯科人是怎么看的？点击以下内文视频了解详情。

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02:04 莫斯科街头 © REUTERS

在路透社的街采中，大部分人都了解习近平访俄对俄罗斯的重要性。莫斯科居民亚历山大表示：“习先生当然很酷，他获得了第三个任期，干得漂亮！我去过中国很多次，中国人很好，很勤奋，我们当时去的是一个小镇，说是小镇，但结果发现它人口有2千万。中国是一个大国，有很多机会，我很高兴我们的总统有这样的朋友”。

莫斯科居民妮娜表示：“我认为我们应该保持关系。总而言之，中国是我们的近邻，我认为我们应该在各个领域保持对话，如果有一些敏感问题，我们应该进行商谈”。

莫斯科居民娜迦表示：“一方面（习的访问）非常好。另一方面，我们也必须坚持自己的立场，不要像现在人们说的那样，低他们一等。现状很清楚，中国人现在面临的情况也不是很简单，所以也许和我们维持关系，对他们也有好处...基于东方人的行事方法，我们还是要小心一点，不过习近平能来，就很好，很令人高兴，毕竟刚连任，开启新的任期，现在这个时候来访问我们，说明这个人他信任我们。希望一切都很好地继续进行下去吧”。

莫斯科居民谢尔盖-杰内拉洛夫则表示：“我不知道，我没有想过这个事，我放假了，所以我没有看到任何关于这件事的消息，我什么都不知道”。

莫斯科居民斯维特拉娜表示：“这次访问对维持与邻国的关系很重要。整个欧洲都在制裁我们，我们希望这不会持续太久，总有一天事情会好转，欧洲国家也会对我们一视同仁。至于中国，它目前是一个友好的国家， 我们希望与他们有更多的合作”。

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