拜登签署要求解密新冠病毒起源相关情报的法案

美国/政治/新冠病毒

自华盛顿方面消息，美国总统拜登（Joe Biden）3月20日签署了一项获得国会两党支持的法案，指示联邦政府在新冠大流行开始逾三年后，尽可能多地解密有关新冠病毒起源的情报。

广告 继续浏览后续

据美联社报导，这项《2023年新冠病毒起源法案》之前在无异议的情况下通过了国会两院，指示美国国家情报总监办公室解密与中国武汉病毒研究所有关的情报。该法案引用了在那里进行的研究与新冠病毒的爆发之间的“潜在联系”。

2020年3月11日，世界卫生组织首次将新冠疫情描述为大流行病。经拜登签署生效后，该法律允许对将公布的情报进行编辑以保护敏感的情报来源和搜集方法。

拜登在白宫的一份声明中称：“今天，我很高兴将S.619号法案，即《2023年新冠病毒起源法案》（COVID-19 Origin Act of 2023）签署成为法律。我赞同国会的目标，即尽可能多地公布有关2019年冠状病毒病起源的信息。”

拜登称：“2021年，我指示美国情报界利用其掌握的一切工具来调查新冠病毒的来源，这项工作正在进行。我们需要弄清新冠病毒的起源，以帮助确保我们能够更好地预防未来的大流行病。我的政府将继续审查与新冠病毒的起源有关的所有机密信息，包括与武汉病毒研究所的潜在联系。”

拜登称：“在执行这项立法的过程中，我的政府将尽可能多地解密和分享这些信息，这符合我的宪法权力，即保护不披露会损害国家安全的信息。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅