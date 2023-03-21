日本战后首位进入战区的领导人岸田文雄抵基辅开始访问

日本首相岸田文雄3月21日应乌克兰总统泽连斯基邀请访问基辅，他是日本战后首位进入战区的领导人。以下内文视频，为拓殖大学教授，国防与安全专家佐藤午丙对岸田此行的分析。

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日本拓殖大学教授，国防与安全专家佐藤午丙 © AP

由于其和平主义原则，日本对乌克兰的支持仅限于头盔、防弹背心和无人机等非战斗性军事装备，以及包括发电机在内的人道主义物资。截至目前日本已向乌克兰捐助超过70亿美元，并接纳了2000多名乌克兰难民，为他们提供住房援助以及就业和教育支持。美联社表示，这“对于一个具有严格移民政策的国家来说，是非常罕见的举动”。

拓殖大学教授，国防与安全专家佐藤午丙表示：“我认为岸田这次访问乌克兰，是日本作为七国集团轮值主席国至少应该做到的。因为本次七国集团会议中心议题之一就是如何继续支持乌克兰，如何让战争以有利于乌克兰的方式结束，而非以有利于俄罗斯的方式结束。岸田是七国集团领导人当中最后一位访问乌克兰的，他是最后一位去见泽连斯基总统的七国集团成员国领导人。所以从这个角度来说他访问乌克兰，表达对乌克兰人民的支持，已经有点晚了”。

“无论如何，岸田这次访问乌克兰还是受到高度欢迎的，尤其是在日本。我想乌克兰人民会因岸田代表七国集团轮值主席国对战争中乌克兰的支持而受到鼓舞”。

“岸田访问乌克兰的时间点应该是有日方自己的考量的，日方有可能计划的是岸田此行早于习近平访俄，甚至比之更早，来冲淡习普会面。但这种政治事件的具体发生时间是无法提前预测的”。

“和传统看法不同的是，日本和中国在不准使用核武器这一点上是观点一致的，中国国家主席也很明确地说过，俄罗斯和乌克兰的战争必须以和平方式结束。日本首相也强调过，乌克兰战争必须以遵守国际规则的方式结束，也就是遵照国际法结束战争。所以说从这个角度来讲中国和日本领导人发出的是同一种信号，即，核战争是不被允许的，两国（俄乌）都应该避免对彼此进行核威胁”。

“日本现在的选择有很多，但我认为谈及直接军事援助的可能性很低，支持（乌克兰战后）重建应该是日本介入这场战争中最受欢迎的议程之一”。

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